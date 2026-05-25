MIKKEY DEE вспоминает MOTÖRHEAD: «Никого уже нет...»



MIKKEY DEE в интервью радиостанции WRIF поговорил о своей карьере в MOTÖRHEAD, которая завершилась со смертью Лемми:



«Да, это было здорово. Мы были настоящей командой, очень уникальной командой и семьёй, должен признать. Теперь троих участников больше нет с нами: Вюрзеля, Лемми и Фила. Это невероятно, когда я вспоминаю, как весело нам было. А когда ушёл Вюрзел, мне было очень грустно, и Лемми тоже. Это был лучший приятель Лемми, и он не был готов к подобному, так что это была большая потеря. Но потом мы оправились и большую часть времени отлично играли втроём, а теперь их всех нет. Это чертовски странно. Очень странно».



После того как интервьюер заметил, что Лемми славился тем, что стоял на своём и не делал того, что считал неправильным, Mikkey согласился:



«Именно. Иногда это раздражало, потому что он не во всём был прав… В этой группе у нас была полная демократия. Мы с Филом много раз голосовали против него. Я, возможно, был чуть больше вовлечён в бизнес. Мы все принимали решения — я не к этому веду — но меня на самом деле интересуют цифры и деловая сторона дела, а это было из серии: "Какого чёрта? Разберись с этим". А когда дело доходило до принятия решений, конечно, мы все всё обсуждали. Но поскольку я был больше вовлечён в деловую сторону или больше ею интересовался, я знал о некоторых нюансах гораздо больше, чем, возможно, они оба вместе взятые. Бывало, что я считал, что мы должны сделать кое-что определённое, потому что это было бы хорошо для нас, и если Лемми был в том настроении, когда он не хотел этого делать, то либо я и Фил должны были переубедить его — то есть, по сути, двое против одного, и ему это, конечно, не нравилось, — либо я просто должен был сдаться, потому что он иногда говорил: "А в чём смысл, Mikkey?" И он заставлял меня посмотреть на это с другой стороны. И он часто бывал прав в этом, не идя на компромисс в угоду кому-либо. И я многому научился у него в этом плане. Мы хорошо ладили, потому что я и Фил иногда были, возможно, слишком современными для MOTÖRHEAD. А Лемми иногда был слишком старомодным. Он что-то сочинял, а мы с Филом говорили: "Слушай, мы не будем записывать ещё один альбом в стиле Бадди Холли", потому что он любил рок-н-ролл. Он, в свою очередь, спрашивал у нас: "Какого чёрта вы тут сочиняете, ребята? Мы же не RUSH". А мы отвечали: "Да, ты прав, Лемми. Может, это чересчур для MOTÖRHEAD". Так что мы нашли золотую середину, и это было идеально».



Dee считает, что Лемми никогда не воспринимал себя всерьёз как рок-легенду:



«Его совершенно не волновал статус рок-звезды. За все эти годы из всех музыкантов, которых я встречал, он менее всего был подвержен этому. И это делало его уникальным. Иногда я видел по его лицу, что ему нравилось, что мы получали какие-то награды, возможно, благодаря статусу, если можно так выразиться. Но он всегда был на стороне простых ребят. Он всегда заступался за нас, потому что часто случались ситуации из серии: "Нам нужен Лемми для этого телешоу или интервью", а он отвечал: "Нет, без группы я не буду этого делать". И я помню, как он заступился за меня, когда я присоединился к группе, во многом потому, что было много ярых фанатов MOTÖRHEAD, особенно в Великобритании, и они говорили: "Кто это? Кто этот парень? Он из POISON или WARRANT или какой-то глэм-группы?" Они не знали меня по KING DIAMOND, и Лемми сказал: "Вы никогда не видели, как этот парень играет?" А позже они сразу же приняли меня. Он всегда заступался за меня. И первое, что он сказал, было: "В MOTÖRHEAD все мы должны быть лидерами. Не я один впереди, а все мы". Так что он всегда подталкивал нас, чтобы мы выходили вперёд, чтобы мы были лидерами на сцене и равны во всех отношениях, и это уникальный случай — поверьте мне — в этом мире, в этом бизнесе, потому что чем больше вы можете оттеснить барабанщика и басиста со сцены, тем лучше, как считают вокалисты и гитаристы. И я никогда с этим не соглашался. Я занимаю своё место, иначе я не играю ни в какой группе. Я — лидер за своей барабанной установкой».



На вопрос, почему, по его мнению, последний состав MOTÖRHEAD просуществовал так долго, Mikkey ответил:



«Я бы и сейчас был в группе, если бы Лемми был жив и мы по-прежнему играли. Я бы ни за что не ушёл из такой группы, как MOTÖRHEAD, потому что у нас было всё. У нас была музыка... Давайте начнём с дружбы и семьи. Я думаю, что никогда больше не смогу ощутить подобное в таком виде. И мы тщательно отбирали людей — весь персонал и всех вокруг нас тщательно отбирали на протяжении всех этих лет. Так что каждая должность, чем бы ни занимались люди, была тщательно подобрана и идеальна, идеально вписывалась в эту группу. Так что я с удовольствием ездил в туры. А ещё у нас была музыка, у нас было всё. Так что я бы никогда не ушёл из такой группы, как MOTÖRHEAD».







