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Барабанщик MOTÖRHEAD: «Лемми бы ненавидел то, что случилось в Шарлотсвилле» В ходе недавнего интервью у барабанщика MOTÖRHEAD Mikkey Dee спросили, как бы Лемми отреагировал на недавние события в Шарлотсвилле:



«О, он бы ненавидел это. Могу со 100%-уверенностью говорить за него: он ненавидел подобное дерьмо. Многие осуждали его за то, что он собирал вещи, связанные с войной. Но многие просто не в состоянии посмотреть дальше собственного носа. Он ненавидел сраных наци. Он ненавидел глупость и был увлечен человеческой глупость. Он, быть может, написал бы просто замечательные тексты на этот счет — он считал, что все это настолько смешно и глупо».







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