Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 42
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 22
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Новая песня ULVER 16
*Новое видео CLAWFINGER 13
Новости
TOP5
Motörhead

25 ноя 2025 : 		 MIKKEY DEE о работе с Лемми

1 ноя 2025 : 		 Как вокалист KILLSWITCH ENGAGE впервые увидел MOTÖRHEAD

1 окт 2025 : 		 MIKKEY DEE: Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал»

11 сен 2025 : 		 Новый трибьют MOTÖRHEAD выйдет осенью

6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD
MIKKEY DEE о работе с Лемми



MIKKEY DEE в недавнем интервью рассказал о том, как ему работалось с Лемми:

«Больше никогда не будет другой такой группы, как MOTÖRHEAD. Её не было до, и её не будет после, потому что в этой группе много уникальных ингредиентов. Начнём с самого Лемми. Его образ мышления, его образ жизни, его взгляд на мир во многом отражают то, какой была эта группа. Я всегда говорю, что если бы все были как Лемми, у нас никогда не было бы вoйн, мы никогда не сталкивались бы с этой чёртовой политкорректностью, и все нормально воспринимали бы шутки и жили своей жизнью. А Лемми был чрезвычайно умным, и это сделало его тем, кем он был: очень простым, добродушным парнем. Он ни разу не был рок-звездой. И первое, что он сказал мне, когда я присоединился к группе, было: "Знаешь что, Микки?! Хорошие манеры ничего не стоят. Запомни это. Но если ты входишь в комнату, а там есть какой-то ушлёпок, сделай всё, чтобы показать, что ты самый большой ушлёпок из всех".

Лемми был чрезвычайно простым человеком, что делало работу с ним очень лёгкой, но вместе с тем и очень сложной, потому что я уже знал, что он скажет или подумает. В MOTÖRHEAD царила демократия, так что Лемми единолично ничего не решал. Мы с Филом Кэмпбеллом, а до этого Вюрцель [бывший гитарист MOTÖRHEAD Майкл Берстон] принимали участие в обсуждениях. Но, конечно, это группа Лемми, она никогда не будет чем-то другим. И мы автоматически должны были привлекать Лемми к принятию решений, конечно. Это вопрос здравого смысла. Но было несколько случаев, когда нам приходилось идти против него или обходить его, потому что он принимал неправильное решение, и мы должны были доказать ему это. И мы это делали. Но в этой группе царили прекрасная дружба и демократия, что вряд ли я когда-либо испытаю что-то подобное».




просмотров: 49

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
