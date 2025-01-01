сегодня



MIKKEY DEE о работе с Лемми



MIKKEY DEE в недавнем интервью рассказал о том, как ему работалось с Лемми:



«Больше никогда не будет другой такой группы, как MOTÖRHEAD. Её не было до, и её не будет после, потому что в этой группе много уникальных ингредиентов. Начнём с самого Лемми. Его образ мышления, его образ жизни, его взгляд на мир во многом отражают то, какой была эта группа. Я всегда говорю, что если бы все были как Лемми, у нас никогда не было бы вoйн, мы никогда не сталкивались бы с этой чёртовой политкорректностью, и все нормально воспринимали бы шутки и жили своей жизнью. А Лемми был чрезвычайно умным, и это сделало его тем, кем он был: очень простым, добродушным парнем. Он ни разу не был рок-звездой. И первое, что он сказал мне, когда я присоединился к группе, было: "Знаешь что, Микки?! Хорошие манеры ничего не стоят. Запомни это. Но если ты входишь в комнату, а там есть какой-то ушлёпок, сделай всё, чтобы показать, что ты самый большой ушлёпок из всех".



Лемми был чрезвычайно простым человеком, что делало работу с ним очень лёгкой, но вместе с тем и очень сложной, потому что я уже знал, что он скажет или подумает. В MOTÖRHEAD царила демократия, так что Лемми единолично ничего не решал. Мы с Филом Кэмпбеллом, а до этого Вюрцель [бывший гитарист MOTÖRHEAD Майкл Берстон] принимали участие в обсуждениях. Но, конечно, это группа Лемми, она никогда не будет чем-то другим. И мы автоматически должны были привлекать Лемми к принятию решений, конечно. Это вопрос здравого смысла. Но было несколько случаев, когда нам приходилось идти против него или обходить его, потому что он принимал неправильное решение, и мы должны были доказать ему это. И мы это делали. Но в этой группе царили прекрасная дружба и демократия, что вряд ли я когда-либо испытаю что-то подобное».







