11 янв 2018



Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD Бывший гитарист MOTÖRHEAD, "Fast" Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет от пневмонии. Эту новость подтвердили на официальной Facebook-странице коллектива.



«Мы опустошены известиями, о которых сами узнали сегодня утром — Эдвард Алан Кларк, которого все знали и любили как "Fast" Эдди Кларка, мирно оставил этот бренный мир вчера.



Ted Carroll, бывший участник Chiswick Records, сообщил об этом у себя на странице, узнав новости от Doug'a Smith'a, что Эдди ушел из жизни в больнице, куда был доставлен из-за пневмонии.



Fast Eddie... продолжай реветь, жечь и зажигать как никто, твоя Motörсемья не ждет от тебя ничего иного!



Покойся с миром, Эдди Кларк — 05.10.1950 - 10.01.2018»





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