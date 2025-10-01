сегодня



MIKKEY DEE: Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал»



MIKKEY DEE в недавнем интервью поговорил о времени в MOTÖRHEAD:



«Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал. Это человек, которого я мог бы назвать своим отцом, дедом, младшим братом, а иногда даже младшей сестрой. Он был простым и лёгким в общении, потому что я уже знал, что может быть сложным, а что лёгким. И я должен объяснить это... Я был вовлечён в работу группы — мы все были вовлечены в равной степени — но если меня о чём-то просили, я должен был это сделать... Я, возможно, был больше вовлечён в бизнес. Деловыми вопросами занимался я. Я подходил к ребятам, и ребята подходили ко мне: "Ты можешь поговорить с..."? Так что я был кем-то вроде посредника. И я спрашивал Лемми о чём-то, и я уже точно знал, что он ответит. Иногда это разочаровывало, потому что я считал, что он неправ, потому что он был в некотором смысле очень простым и не шёл на компромиссы ни в отношении себя, ни в отношении музыки, ни в отношении MOTÖRHEAD, и именно поэтому мы были такими, какие были. Но иногда это расстраивало. Мы считали, что мы правы — иногда мы были правы, иногда мы были неправы.



Я расскажу вам одну историю. Мы были в США и вовсю занимались записью, и нам предложили полететь в Аргентину на один концерт, и это был очень важный концерт, потому что он дал бы нам возможность выступить на нескольких отличных фестивалях. Нам предложили определённую сумму денег, и мы попытались сократить наши расходы. Мы собирались использовать там барабаны, усилители Marshall, лететь с минимальным багажом и не привозить всю команду со всего мира. Я подошёл к Лемми, а он сказал: "Ни в коем случае". Я ответил: "Да ладно тебе. Мы не можем позволить себе перевозить всё наше оборудование и привозить всю команду. Мы потеряем сотни тысяч долларов". Я настаивал, он раздражался, я приводил ему причины, почему мы должны так поступить. А он привёл мне одну причину и сказал: "Какой, чёрт возьми, смысл, Mikkey, ехать в Аргентину и называть себя MOTÖRHEAD, но не звучать как MOTÖRHEAD?" А я сказал: "«Знаешь что, Лемми? Ты абсолютно прав. Давай не будем этого делать". Он выиграл этот спор.



Вы, наверное, видели в документальных фильмах, как он жил. Он жил очень просто, очень скромно. У него был миллион вещей в доме. Там было не протолкнуться из-за вещей... Можно было пройти только по узкому проходу. У Лемми были классные вещи, но их было так много, что туда едва можно было протиснуться. И я сказал: "Лем, почему бы тебе не купить дом с тремя-четырьмя спальнями?" Он ответил: "А какой в этом смысл, Микки? Ты всё равно можешь находиться только в одной комнате за раз". [Смеётся]. Как можно превзойти такие шутки? Он был потрясающим в этом плане. Он сказал однажды: "Если ты думаешь, что ты слишком стар для рок-н-ролла, то ты и вправду стар". Просто, прямо, без лишних слов, и это делало его тем, кем он являлся. И я продолжаю говорить, что если бы все были как Лемми, у нас не было бы вoйн, не было бы всей этой политкорректности, всей этой ерунды, которая душит человечество сегодня. Он был за веселье и за настоящий рок-н-ролл».







