Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 31
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 28
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 26
Motörhead

1 окт 2025 : 		 MIKKEY DEE: Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал»

11 сен 2025 : 		 Новый трибьют MOTÖRHEAD выйдет осенью

6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью
MIKKEY DEE: Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал»



MIKKEY DEE в недавнем интервью поговорил о времени в MOTÖRHEAD:

«Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал. Это человек, которого я мог бы назвать своим отцом, дедом, младшим братом, а иногда даже младшей сестрой. Он был простым и лёгким в общении, потому что я уже знал, что может быть сложным, а что лёгким. И я должен объяснить это... Я был вовлечён в работу группы — мы все были вовлечены в равной степени — но если меня о чём-то просили, я должен был это сделать... Я, возможно, был больше вовлечён в бизнес. Деловыми вопросами занимался я. Я подходил к ребятам, и ребята подходили ко мне: "Ты можешь поговорить с..."? Так что я был кем-то вроде посредника. И я спрашивал Лемми о чём-то, и я уже точно знал, что он ответит. Иногда это разочаровывало, потому что я считал, что он неправ, потому что он был в некотором смысле очень простым и не шёл на компромиссы ни в отношении себя, ни в отношении музыки, ни в отношении MOTÖRHEAD, и именно поэтому мы были такими, какие были. Но иногда это расстраивало. Мы считали, что мы правы — иногда мы были правы, иногда мы были неправы.

Я расскажу вам одну историю. Мы были в США и вовсю занимались записью, и нам предложили полететь в Аргентину на один концерт, и это был очень важный концерт, потому что он дал бы нам возможность выступить на нескольких отличных фестивалях. Нам предложили определённую сумму денег, и мы попытались сократить наши расходы. Мы собирались использовать там барабаны, усилители Marshall, лететь с минимальным багажом и не привозить всю команду со всего мира. Я подошёл к Лемми, а он сказал: "Ни в коем случае". Я ответил: "Да ладно тебе. Мы не можем позволить себе перевозить всё наше оборудование и привозить всю команду. Мы потеряем сотни тысяч долларов". Я настаивал, он раздражался, я приводил ему причины, почему мы должны так поступить. А он привёл мне одну причину и сказал: "Какой, чёрт возьми, смысл, Mikkey, ехать в Аргентину и называть себя MOTÖRHEAD, но не звучать как MOTÖRHEAD?" А я сказал: "«Знаешь что, Лемми? Ты абсолютно прав. Давай не будем этого делать". Он выиграл этот спор.

Вы, наверное, видели в документальных фильмах, как он жил. Он жил очень просто, очень скромно. У него был миллион вещей в доме. Там было не протолкнуться из-за вещей... Можно было пройти только по узкому проходу. У Лемми были классные вещи, но их было так много, что туда едва можно было протиснуться. И я сказал: "Лем, почему бы тебе не купить дом с тремя-четырьмя спальнями?" Он ответил: "А какой в этом смысл, Микки? Ты всё равно можешь находиться только в одной комнате за раз". [Смеётся]. Как можно превзойти такие шутки? Он был потрясающим в этом плане. Он сказал однажды: "Если ты думаешь, что ты слишком стар для рок-н-ролла, то ты и вправду стар". Просто, прямо, без лишних слов, и это делало его тем, кем он являлся. И я продолжаю говорить, что если бы все были как Лемми, у нас не было бы вoйн, не было бы всей этой политкорректности, всей этой ерунды, которая душит человечество сегодня. Он был за веселье и за настоящий рок-н-ролл».




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 окт 2025
Орион
Из интервью я понял, что Лемми был очень прямолинейным человеком с синдромом Плюшкина, а не то, что он был очень умным.
1 окт 2025
ElectricRetard
Орион, да, ему больше подошло бы слово "мудрый". Потому что знал где говно, а где залупа, и когда в них не нужно лезть в интервью. Спросили про что-то, он вкинул "мне это не интересно, я считаю это хуйней", а не начинал наваливать тонну слоев глубокой РОК ФИЛОСОФИИ сос-мыслом. Умным он не был, да ему и не нужно было. Там рокенролл головного мозга в хорошем смысле.
1 окт 2025
WahrandPhain
Быть умнее Микки Ди не сильно сложно
просмотров: 221

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
