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*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 62
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Motörhead

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Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»



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Mikkey Dee (MOTÖRHEAD, SCORPIONS) в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, как развивалась его техника игры на барабанах и стиль на протяжении всей его карьеры:

«Это хороший вопрос, потому что всё происходило очень естественно. Начну с того, что когда я был молод и начинал выступать на большой сцене, я хотел поставить мировой рекорд, быть лучшим барабанщиком и играть больше сбивок, фишек и сложных вещей. В то время я уже играл с KING DIAMOND, так что мой стиль игры на барабанах и его развитие очень хорошо сочетались с этой группой. Когда мы сочиняли песни, они должны были быть сложными, в них должно было быть много бэкбитов и странных барабанных рисунков. И всё это идеально сочеталось. Но после нескольких лет игры с KING DIAMOND, когда мы много гастролировали, я почувствовал себя фиговым барабанщиком, потому что мне не хватало других составляющих игры на барабанах. Я был неубедительным. Я был нестабильным барабанщиком, так что я запаниковал: "Я умею играть только всю эту техничную фигню". Я не мог сесть за установку с приятным спокойным чувством, не напрягая сердце, сыграть простой ритм и зажечь. Я был вынужден исполнять сложные вещи. И когда я присоединился к Dokken'y, это было идеально. Это был простой рок-н-ролл. После нескольких лет работы с Don'ом и исполнения мелодичного хард-рока — чего-то вроде того, что я играю сейчас с SCORPIONS, что просто замечательно — в то время я захотел исполнять более жёсткий материал. После того как Лемми трижды с 1986 года просил меня присоединиться к MOTÖRHEAD с 1986 года, я наконец присоединился в конце 1991-го, и это было идеальным вариантом для меня, потому что это настоящий, чёрно-белый, хардкорный тяжёлый рок, блюз и рок-н-ролл. Так что это было идеально. Но потом мы перенеслись на 25 лет вперед, к сожалению, Лем скончался, но уже до этого я чувствовал, что хочу играть что-то другое. Я хочу двигаться дальше. И когда Лемми скончался, к сожалению, потому что я считаю, что у нас могло быть ещё много лет с MOTÖRHEAD, потом появились SCORPIONS, и это идеально подошло для меня, чтобы перейти от, возможно, более жёсткого материала к более широкой, разнообразной музыке. В SCORPIONS есть жёсткий, тяжёлый материал, но есть и много более мелодичного, и работа в студии отличается. Живые выступления тоже другие. Так что всё это произошло в нужное время. Если переставить местами эти группы, было бы не так хорошо. Так что каждый раз, когда я начинал чувствовать, что хочу сделать что-то ещё, это происходило, и всё случалось в правильное время. Всё получилось естественно.

Я очень доволен тем, как всё сложилось. Но, опять же, всё всегда зависит от тебя, когда ты принимаешь правильные решения о том, в каком направлении двигаться. Потому что когда дорога закончится, придётся принять решение: свернуть направо или налево. И иногда я принимал неправильное решение. И тогда только от тебя зависит, насколько быстро ты это поймёшь, чтобы развернуться и побежать в другую сторону. В конце концов всё зависит от нас самих. Но если тебе повезёт, если ты будешь достаточно удачлив и наступит нужное время, ты можешь об этом не задумываться, но удача сама придёт к тебе, нужно её заслужить. Нужное время, немного удачи, и ты получишь то, чего заслуживаешь».




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