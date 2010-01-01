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Фотокнига о MOTÖRHEAD выйдет весной 20 апреля Wymer Publishing выпустят фотокнигу MOTÖRHEAD "Visions Of Motörhead", которая ранее была доступна ограниченным тиражом в твёрдом переплете. Новая версия будет доступна в мягкой обложке, а те, кто оформят предзаказ до 24 марта, получат возможность указать свое имя на специальной фан-странице.









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