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Прощальное видео Лемми Wacken Open Air почтил память ушедшей легенды — лидера MOTÖRHEAD Лемми, умершего 28 декабря 2015 года.



«Для этого особого случая бомбардировщик MOTÖRHEAD появился на сцене в последний раз, в то время как на экранах транслировалось прощальное видео с Лемми. Phil Campbell и Mikkey Dee пригласили друзей группы на сцену и сказали утешительные слова. Прощай, Лемми...»









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