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Доисторический крокодил назван в честь лидера MOTÖRHEAD По сообщению лондонского Natural History Museum, британский учёный назвал ископаемого крокодила юрского периода в честь лидера MOTÖRHEAD Лемми. Lemmysuchus обитал примерно 164 миллиона лет назад в средний юрский период и был членом вымершей группы морских крокодилов, называемых телеозаврами.



«С черепом длиной в метр и общей длиной туловища в 5,8 метров это был один из самых больших хищников всех времён», — говорит Michela Johnson из University of Edinburgh.



Образец находится в музее естественной истории и был выкопан в начале двадцатого века в карьере недалеко от Петерсборо, однако он был неправильно классифицирован с другими останками морских крокодилов, найденных в том же месте. В исследовании, опубликованном в зоологическом журнале, международная команда учёных по-новому взглянула на этот скелет и дала новую классификацию и новое имя. Название предложила куратор музея истории и большая поклонница группы, Lorna Steel:



«Несмотря на то, что Лемми скончался в конце 2015 года, мы хотели бы верить, что он бы опрокинул стаканчик в честь Lemmysuchus, одного из самых противоречивых морских существ, когда-либо населявших землю. Будучи давней поклонницей творчества группы, я невероятно польщена возможностью обессмертить имя рок-звезды подобным образом!»







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