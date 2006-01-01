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Участники MOTÖRHEAD планируют серию шоу в память о Лемми Гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell подтвердил, что участники группы планируют дать ряд выступлений в память о Лемми:



«Это есть в наших планах, но это будет всего несколько концертов. Мы не собираемся ехать в тур. Мы привлечём тех, кто принимал участие, и подгоним расписание каждого из музыкантов. Мы просто отыграем несколько концертов по миру, что будем совсем неплохо — в память о Лемми и группе. Но не на постоянной основе, все и так заняты. Но мы всё-таки хотим сделать что-то особенное и сейчас активно работаем над этим проектом».



Также гитарист сообщил, что планирует в этом году выпустить сольную работу, которая готова на 60—70 процентов, в её записи принимали участие Rob Halford (JUDAS PRIEST), Whitfield Crane (UGLY KID JOE), Chris Fehn (SLIPKNOT), Matt Sorum (GUNS N' ROSES), Dee Snider (TWISTED SISTER), Joe Satriani и Benji Webbe (SKINDRED).























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