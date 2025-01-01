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MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD



MATT SORUM в недавнем интервью вспомнил о своих концертах с MOTÖRHEAD в 2009 году:



«Это было круто — панк-рок, рокабилли, металл. Лемми не любил называть это металлом. Лемми нравилось играть рок. Самое интересное в той группе — это громкость. В основном всё сводилось к тому, какую энергию ты собираешься привнести. И я говорю это барабанщикам: твоя работа как барабанщика заключается в том, чтобы дать группе пинка под зад. Ты задаёшь темп, давишь громкостью и энергией. Ты не должен сидеть сзади и щекотать их. Ты, чёрт возьми, должен заряжать всех энергией, чтобы вечер удался для аудитории.



Я помню, как Лемми говорил: "Мы — MOTÖRHEAD, и мы играем рок-н-ролл". И игра начиналась. Из серии: "Погнали, чёрт возьми". Я много выступал на концертах, и мне как барабанщику приходится нести в себе эту энергию. И теперь я провожу большую часть дня за этим. Мне нужно как следует расслабиться, чтобы подготовиться к концертам сейчас, в моём возрасте. Я не люблю находиться в окружении большого количества людей, потому что это высасывает мою энергию. А моя энергия... Всё, что я хочу принести на сцену, важно сохранить как можно больше. Так что если я немного посплю, проснусь, постараюсь не шуметь, затем поем, после чего сделаю саундчек, а потом, может быть, отдохну ещё немного. Может быть, если бы я был в туре, я бы забрался в свою койку. Я не могу бегать весь день, как раньше. Я должен по-настоящему сосредоточиться, поддерживать себя в хорошей форме, а потом выйти на сцену и задать жару. Моя задача заключается в том, чтобы выйти на сцену и зажечь. И когда я делал это с MOTÖRHEAD — просто офигеть! К четвёртому концерту мои руки пришли в негодность. Я был весь в волдырях. Я подумал: "Блин, Лемми, я слаб. Я не в форме". Но это был легендарный момент в моей карьере. Я никогда не забуду, что они вообще меня пригласили».



Sorum сказал, что рад за Mikkey Dee, что тот стал барабанщиком в SCORPIONS почти десять лет назад, вскоре после смерти Лемми:



«Чертовски здорово. Я был на концерте в Вегасе, и я просто обожаю Mikkey. Он может отрываться всю ночь, отрываться по полной. На следующий день у него за кулисами будет 50 человек, а он выйдет на сцену и зажжёт. Я был с ним в Вегасе... Я больше не пью. Мы гуляли до четырёх или пяти утра. И я зависал с ним. Я ему сказал: "Чувак, у тебя завтра шоу". А он: "Ну и ладно". Некоторые могут это делать. Я так больше не могу. Но раньше мог».







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