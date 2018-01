сегодня



Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми Шведские музыканты, среди которых были участники IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR, AVATAR, HORISONT HYPNOS, ENGEL, HONEYMOON DISEASE, RAM, CITY SAINTS, SIPHON FUEL, TRANSPORT LEAGUE and SAFFIRE , 28 декабря почтили память Лемии, отыграв в Sticky Fingers, Gothenburg, Sweden, концерт из кавер-версий MOTÖRHEAD.























