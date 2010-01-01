сегодня



Винил MOTÖRHEAD выйдет весной Специально ко дню музыкального магазина будет выпущен 7-дюймовый виниловый сингл MOTÖRHEAD "Heroes", би-сайдом которого станет "Heroes (The Wacken Family Choir Mix)", записанная на выступлении в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017.























+5 -2









просмотров: 767

