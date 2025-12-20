Arts
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 28
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*

Motörhead

*



20 дек 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о заражении крови

25 ноя 2025 : 		 MIKKEY DEE о работе с Лемми

1 ноя 2025 : 		 Как вокалист KILLSWITCH ENGAGE впервые увидел MOTÖRHEAD

1 окт 2025 : 		 MIKKEY DEE: Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал»

11 сен 2025 : 		 Новый трибьют MOTÖRHEAD выйдет осенью

6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD
|||| 20 дек 2025

Барабанщик MOTÖRHEAD о заражении крови



MIKKEY DEE в недавнем интервью поговорил о сепсисе, который чуть не стал причиной смерти в конце прошлого года:

«У меня начался сепсис, и я пролежал в больнице пять недель, испытывая серьезные трудности. Я бы сказал, что с самого начала это была борьба за мою жизнь. Конечно, в то время я этого не осознавал, но чем дальше мы продвигались, тем больше понимал, насколько все серьезно. Я перенес три операции на правой стопе и икре. Им пришлось трижды делать надрезы, чтобы остановить инфекцию, которая распространилась по моей ноге, как по переваренной рождественской ветчине. Это было невероятно. У меня отказывали печень и желчный пузырь. Я был желтым, и в моем теле была сильнейшая инфекция. Так что я упорно боролся за жизнь. И ко мне было привлечено очень много врачей, от ортопедов до специалистов по внутренним инфекциям. Три разные больницы в Швеции, медсестры и врачи проделали потрясающую работу, чтобы сохранить мне жизнь и даже не ампутировать ногу, потому что я был близок к тому, чтоб эта зараза меня прикончила.

Это было очень тяжело. И я все еще не восстановился. Я имею в виду, что внутри я чувствую себя прекрасно. Уже много-много месяцев у меня нет бактерий, но нога сама по себе немного болит в суставах. Пройдет много времени, прежде чем опухоль спадет.… Я уверен, что она немного воспалена. И когда я так много двигаю ногой, это причиняет сильную боль. К концу сета мне приходится, прихрамывая, уходить со сцены, потому что у меня ужасно болит нога. С учетом сказанного, я отыгрываю полный сет и чувствую, что достигаю того уровня, на котором должен быть. Я принимаю боль и справляюсь с ней. И, надеюсь, со временем это пройдет, и опухоль немного спадет. И, возможно, в следующем году нам придется внести некоторые коррективы в мою стопу. Я не знаю...»




20 дек 2025
G
Gleb Monster
офигеть, здоровья мужику!
но сам подход это, конечно, рок-н-ролл старой закалки. жизнь висит на нитке — а он знай выступает.
