Барабанщик MOTÖRHEAD о заражении крови



MIKKEY DEE в недавнем интервью поговорил о сепсисе, который чуть не стал причиной смерти в конце прошлого года:



«У меня начался сепсис, и я пролежал в больнице пять недель, испытывая серьезные трудности. Я бы сказал, что с самого начала это была борьба за мою жизнь. Конечно, в то время я этого не осознавал, но чем дальше мы продвигались, тем больше понимал, насколько все серьезно. Я перенес три операции на правой стопе и икре. Им пришлось трижды делать надрезы, чтобы остановить инфекцию, которая распространилась по моей ноге, как по переваренной рождественской ветчине. Это было невероятно. У меня отказывали печень и желчный пузырь. Я был желтым, и в моем теле была сильнейшая инфекция. Так что я упорно боролся за жизнь. И ко мне было привлечено очень много врачей, от ортопедов до специалистов по внутренним инфекциям. Три разные больницы в Швеции, медсестры и врачи проделали потрясающую работу, чтобы сохранить мне жизнь и даже не ампутировать ногу, потому что я был близок к тому, чтоб эта зараза меня прикончила.



Это было очень тяжело. И я все еще не восстановился. Я имею в виду, что внутри я чувствую себя прекрасно. Уже много-много месяцев у меня нет бактерий, но нога сама по себе немного болит в суставах. Пройдет много времени, прежде чем опухоль спадет.… Я уверен, что она немного воспалена. И когда я так много двигаю ногой, это причиняет сильную боль. К концу сета мне приходится, прихрамывая, уходить со сцены, потому что у меня ужасно болит нога. С учетом сказанного, я отыгрываю полный сет и чувствую, что достигаю того уровня, на котором должен быть. Я принимаю боль и справляюсь с ней. И, надеюсь, со временем это пройдет, и опухоль немного спадет. И, возможно, в следующем году нам придется внести некоторые коррективы в мою стопу. Я не знаю...»







