Последняя песня Лемми Последняя сольная песня, в записи которой принимал участие Лемми Килмистер из Motörhead, вышла 1 декабря на Pacific Records. Трек, получивший название “We Are The Ones”, содержит вокальные и басовые партии Лемми, он также стал соавтором композиции вместе с Chris'ом Declercq'ом.



Сингл был записан и спродюсирован Cameron'ом Webb'ом (Motörhead, NOFX, Weezer) в 2014 году на Paramount Studios, а сведением занимался John Lousteau (Foo Fighters, The Used, Against Me) в студии Dave'а Grohl’а “Studio 606” в Лос-Анджелесе. В записи также принимали участие барабанщик Josh Freese (Vandals, A Perfect Circle, Guns N’ Roses) и гитарист Chris Declercq.









