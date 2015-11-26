Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*Вокалист THE KOVENANT: «Металл один из последних жанров, даю... 38
*Видео с текстом от INCITE 33
*Новый фильм от METALLICA 28
*Новое видео CREMATORY 22
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

15 авг 2024 : 		 Путешествие Лемми и байкеров

12 авг 2024 : 		 Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR

11 авг 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми

25 июл 2024 : 		 Биография гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

30 май 2024 : 		 REVEREND HORTON HEAT исполняют MOTÖRHEAD

28 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA о том, что Лемми нет в Зале славы рок-н-ролла: «Позорище!»

12 май 2024 : 		 MIKKEY DEE о финальном туре MOTÖRHEAD

22 апр 2024 : 		 Лемми отсыпали в Радугу

2 апр 2024 : 		 Новые комиксы от MOTÖRHEAD

26 мар 2024 : 		 Лемми отсыпят и в Радугу

18 мар 2024 : 		 Прах Лемми отсыпят и BLOODSTOCK
Показать далее
| - |

|||| 9 апр 2025

Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show



*
zoom
*
* *
Бывший барабанщик MOTÖRHEAD и нынешний ударник SCORPIONS Mikkey Dee принял участие в двухдневном шоу The Europe Drum Show — видео с этого концерта доступно ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 186




|||
=]



[=

 

 

=]










                                                                         









/\\Вверх



Реклама на DARKSIDE.ru







Рейтинг@Mail.ru




 


 











 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом