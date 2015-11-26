9 апр 2025



Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show



Бывший барабанщик MOTÖRHEAD и нынешний ударник SCORPIONS Mikkey Dee принял участие в двухдневном шоу The Europe Drum Show — видео с этого концерта доступно ниже.

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