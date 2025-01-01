Arts
Новости
Motörhead

25 дек 2025 : 		 Концертное видео MOTÖRHEAD

20 дек 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о заражении крови

25 ноя 2025 : 		 MIKKEY DEE о работе с Лемми

1 ноя 2025 : 		 Как вокалист KILLSWITCH ENGAGE впервые увидел MOTÖRHEAD

1 окт 2025 : 		 MIKKEY DEE: Лемми был, пожалуй, самым умным человеком из всех, кого я знаю или знал»

11 сен 2025 : 		 Новый трибьют MOTÖRHEAD выйдет осенью

6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD
Концертное видео MOTÖRHEAD



BORN TO RAISE HELL (FEAT. WHITFIELD CRANE) (LEMMY'S 50TH BIRTHDAY, 1995), концертное видео MOTÖRHEAD, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 239

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом