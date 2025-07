сегодня



MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD



Седьмого июля MIKKEY DEE вместе с участниками THE DRIPPERS Viktor Skatt и Stig William Rickard исполнил классику MOTÖRHEAD на фестивале Time To Rock:



01. Iron Fist

02. Love Me Like A Reptile

03. The Chase Is Better Then The Catch

04. Killers

05. Shoot You In The Back

06. In The Name Of Tragedy

07. I Got Mine

08. Sacrifice

09. Born To Raise Hell

10. Shine

11. Killed By Death

12. Ace Of Spades

13. Overkill







