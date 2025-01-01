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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 109
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Motörhead

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12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

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12 авг 2024 : 		 Церемония в честь Лемми на BLOODSTOCK OPEN AIR

11 авг 2024 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о Лемми
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MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD



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Седьмого июля MIKKEY DEE вместе с участниками THE DRIPPERS Viktor Skatt и Stig William Rickard исполнил классику MOTÖRHEAD на фестивале Time To Rock:

01. Iron Fist
02. Love Me Like A Reptile
03. The Chase Is Better Then The Catch
04. Killers
05. Shoot You In The Back
06. In The Name Of Tragedy
07. I Got Mine
08. Sacrifice
09. Born To Raise Hell
10. Shine
11. Killed By Death
12. Ace Of Spades
13. Overkill




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