Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 99
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



11 сен 2025 : 		 Новый трибьют MOTÖRHEAD выйдет осенью

6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый трибьют MOTÖRHEAD выйдет осенью



zoom
31 октября BMG выпустят новый трибьют-альбом MOTÖRHEAD "Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead":

01. PENNYWISE - Ace of Spades
02. RANCID - Sex & Death
03. THE BRONX - Over The Top
04. LAGWAGON - Rock ‘N' Roll
05. FEAR - The Chase Is Better Than The Catch
06. GBH - Bomber
07. MURPHY'S LAW - Stay Clean
08. SLAUGHTERHOUSE - Love Me Like A Reptile
09. THE CASUALTIES - The Hammer
10. ANTI-NOWHERE LEAGUE - Born To Raise Hell
11. LOVE CANAL - Voices In The Sky
12. SOLDIERS OF DESTRUCTION - Overkill
13. WISDOM IN CHAINS - Iron Fist
14. MOTÖRHEAD & THE DAMNED - Neat Neat Neat




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 228

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом