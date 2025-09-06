Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 90
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
TOP5
6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

15 авг 2024 : 		 Путешествие Лемми и байкеров
Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»



Phil Campbell в новом интервью попросили поделиться мнением о том, что люди по-прежнему с уважением относятся к покойному лидеру MOTÖRHEAD Иэну «Лемми» Килмистеру спустя десять лет после его кончины:

«Что ж, он это заслужил. Лем был уникальным персонажем, и он был честным. Он был честным человеком, честным музыкантом. Он был уникальным. Другого, как Лемми, больше не будет. Ему нравилось встречаться с фанатами. И его музыка вдохновляла многие группы. Он отстаивал своё мнение. Он не шёл ни на какие компромиссы. Его тексты были потрясающими, хотя, я думаю, в музыкальном бизнесе их очень недооценивают. Его тексты просто невероятны. Он всегда читал книги. И у него был свой личный игровой автомат в раздевалке, где он играл на свои деньги. Я часто заходил в его гримёрку и отдавал ему свою мелочь — я давал ему, например, пять или десять монет — всё, что у меня было под рукой, и он клал их туда. И это ему нравилось.

В ближайшее время не появится другой такой персонаж, как Лем. Но да, это замечательно, что его чтут и помнят. И так и должно быть, потому что я считаю, что он был иконой рок-н-ролла.

Лемми любил The Eagles, и мы пытались петь их гармонии в автобусе. Мы также часами пытались повторить гармонии Bee Gees, но это было сложно.

Мы играли в самых безумных ситуациях. Однажды во время концерта загорелись наши мониторы. Я думал, что всё кончено! Но мы справились, как всегда. Это было не гламурно, но всё это было частью нашего пути».




6 сен 2025
rock n roll
Да, такого как Лемми уже не будет,никогда,а жаль...!
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
