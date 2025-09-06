сегодня



Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»



Phil Campbell в новом интервью попросили поделиться мнением о том, что люди по-прежнему с уважением относятся к покойному лидеру MOTÖRHEAD Иэну «Лемми» Килмистеру спустя десять лет после его кончины:



«Что ж, он это заслужил. Лем был уникальным персонажем, и он был честным. Он был честным человеком, честным музыкантом. Он был уникальным. Другого, как Лемми, больше не будет. Ему нравилось встречаться с фанатами. И его музыка вдохновляла многие группы. Он отстаивал своё мнение. Он не шёл ни на какие компромиссы. Его тексты были потрясающими, хотя, я думаю, в музыкальном бизнесе их очень недооценивают. Его тексты просто невероятны. Он всегда читал книги. И у него был свой личный игровой автомат в раздевалке, где он играл на свои деньги. Я часто заходил в его гримёрку и отдавал ему свою мелочь — я давал ему, например, пять или десять монет — всё, что у меня было под рукой, и он клал их туда. И это ему нравилось.



В ближайшее время не появится другой такой персонаж, как Лем. Но да, это замечательно, что его чтут и помнят. И так и должно быть, потому что я считаю, что он был иконой рок-н-ролла.



Лемми любил The Eagles, и мы пытались петь их гармонии в автобусе. Мы также часами пытались повторить гармонии Bee Gees, но это было сложно.



Мы играли в самых безумных ситуациях. Однажды во время концерта загорелись наши мониторы. Я думал, что всё кончено! Но мы справились, как всегда. Это было не гламурно, но всё это было частью нашего пути».







