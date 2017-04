сегодня



MOTÖRHEAD выпустят ограниченную серию пива Пивоварня Amplified Ale Works объявила о своей новой коллаборации с рок-легендами MOTÖRHEAD. Born to Lose IPA — обильно и агрессивно охмелённый West-Coast IPA, соответствующий громкому и агрессивному стилю группы. В новом IPA будет 6,5% алкоголя, он сварен с хмелями Cascade, Citra и Simcoe, придающими землистый, смолистый аромат с оттенками свежих цитрусов.



В память о британских корнях группы, пиво сварено с классическим английским солодом Maris Otter, обеспечивающим баланс сладости с агрессивной горечью.



Ограниченная серия пива будет продаваться в двух точках Amplified Ale Works в Сан-Диего, а также будет доступна для заказа на портале TheBeerConnect с доставкой по Калифорнии.



В качестве дизайна банки "Born To Lose" будет использована иллюстрация Jack'a Gregory, в которой члены группы представлены на фоне антиутопического пейзажа. Вторая часть лимитированного IPA под названием "Live To Win" ожидается к выходу в конце года.











