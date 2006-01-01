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*Motörhead*



24 янв 2018 : 		 Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка

12 янв 2018 : 		 Участники MOTÖRHEAD планируют серию шоу в память о Лемми

11 янв 2018 : 		 Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD

1 янв 2018 : 		 Музыканты IN FLAMES, HARDCORE SUPERSTAR почтили память Лемми

1 дек 2017 : 		 Последняя песня Лемми

1 сен 2017 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Лемми бы ненавидел то, что случилось в Шарлотсвилле»

10 авг 2017 : 		 Доисторический крокодил назван в честь лидера MOTÖRHEAD

4 авг 2017 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

25 июл 2017 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

19 июн 2017 : 		 Вышло новое пиво MOTÖRHEAD

6 июн 2017 : 		 Вышла игра от MOTÖRHEAD

29 апр 2017 : 		 MOTÖRHEAD выпустят ограниченную серию пива

30 мар 2017 : 		 Сольный альбом LEMMY выйдет в этом году?

19 мар 2017 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD посещает статую Лемми

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста MOTÖRHEAD

29 дек 2016 : 		 Лемми в MONONGO STUDIO

29 дек 2016 : 		 Прощальное видео Лемми

7 дек 2016 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

6 дек 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Лемми постоянно со мной»

4 дек 2016 : 		 Документальный фильм о создании статуи Лемми

1 дек 2016 : 		 Rainbow Bar & Grill еще увековечил память лидера MOTÖRHEAD

30 ноя 2016 : 		 Фотокнига MOTÖRHEAD выйдет зимой

25 ноя 2016 : 		 IGOR CAVALERA о Лемми

24 ноя 2016 : 		 Новая коллекция секс-игрушек от MOTÖRHEAD

23 ноя 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Лемми не хотел сидеть дома и дожидаться смерти»

18 ноя 2016 : 		 Видео гитариста MOTÖRHEAD

15 ноя 2016 : 		 "FAST" EDDIE CLARKE вспоминает о чуть не состоявшемся реюнионе MOTÖRHEAD

12 окт 2016 : 		 Фигурка Лемми выйдет осенью

1 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 сен 2016 : 		 Выходит новое пиво от MOTÖRHEAD

14 сен 2016 : 		 Дебютный ЕР гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Рассказ об открытии статуи лидеру MOTÖRHEAD

25 авг 2016 : 		 Памятник лидеру MOTÖRHEAD установлен в США

16 авг 2016 : 		 Вокалист TWISTED SISTER и гитарист MOTÖRHEAD почтили память Лемми

8 авг 2016 : 		 Видео с трибьюта лидеру MOTÖRHEAD на Wacken

21 июл 2016 : 		 Музыканты MEGADETH, HALESTORM, AMON AMARTH, DRAGONFORCE исполняют MOTÖRHEAD

15 июл 2016 : 		 Памятник лидеру MOTÖRHEAD установят в августе

14 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD ничего не оставил жене

10 июн 2016 : 		 Поклонники MOTÖRHEAD не смогли переименовать новый химический элемент в честь Лемми

8 июн 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD считает, что на прощальном концертнике Лемми работал "на сто процентов"

3 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

28 май 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Эта глава закрыта...»

21 май 2016 : 		 Видео с выступления гитариста MOTÖRHEAD

20 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

20 май 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD исполнил главный хит группы со студентами

17 май 2016 : 		 Видео полного концерта MOTÖRHEAD

17 май 2016 : 		 Музыканты MOTÖRHEAD, TESTAMENT, QUIET RIOT вспомнили Лемми

16 май 2016 : 		 Вышел новый сингл MOTÖRHEAD

13 май 2016 : 		 В Германии вышла серия марок с портретами покойного лидера MOTÖRHEAD

6 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

5 май 2016 : 		 Вышел сидр MOTÖRHEAD

3 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

3 май 2016 : 		 PINO SCOTTO почтил память лидера MOTÖRHEAD

30 апр 2016 : 		 SAXON выступят с оставшимися участниками MOTÖRHEAD в память о Лемми

23 апр 2016 : 		 Вышла биография покойного лидера MOTÖRHEAD

16 апр 2016 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD вновь исполнил соло

31 мар 2016 : 		 Последние выступления MOTÖRHEAD выйдут в виде концертника

31 мар 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD выпустит первую сольную песню завтра

31 мар 2016 : 		 Онлайн-игра в честь MOTÖRHEAD появится в сентябре

16 мар 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD присоединился к MASS MENTAL

11 мар 2016 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от группы гитариста MOTÖRHEAD

19 фев 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Лемми сказал мне, что если я попробую наркотики, он меня уволит»

17 фев 2016 : 		 Музыканты SOULFLY And KING PARROT исполнили MOTÖRHEAD

17 фев 2016 : 		 Сын Лемми о своём отце

16 фев 2016 : 		 Басист METAL ALLEGIANCE о трибьюте Лемми

15 фев 2016 : 		 CHRIS FEHN джемует с гитаристом MOTÖRHEAD

15 фев 2016 : 		 PHILIP ANSELMO о Лемми

13 фев 2016 : 		 Видео создания макета статуи Лемми

11 фев 2016 : 		 Лемми рассуждал о смерти в мае 2015 года

10 фев 2016 : 		 Чемпион мира по реслингу о Лемми

9 фев 2016 : 		 В честь лидера MOTÖRHEAD установят статую

9 фев 2016 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT на альбоме гитариста MOTÖRHEAD

5 фев 2016 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS о Лемми

5 фев 2016 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS о Лемми

5 фев 2016 : 		 GEEZER BUTLER о Лемми

5 фев 2016 : 		 Басист ANTHRAX о Лемми

5 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH о Лемми

5 фев 2016 : 		 HOLLYWOOD VAMPIRES почтят память Лемми

5 фев 2016 : 		 Бывший вокалист CORROSION OF CORFORMITY о Лемми

3 фев 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD выпустит книгу

1 фев 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о Лемми

26 янв 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Лемми

26 янв 2016 : 		 REX BROWN про Лемми

26 янв 2016 : 		 Музыканты TKO, THE RODS записали кавер-версию MOTÖRHEAD

26 янв 2016 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES о Лемми

26 янв 2016 : 		 GENE SIMMONS про Лемми

26 янв 2016 : 		 ROB HALFORD про Лемми

20 янв 2016 : 		 Официальная причина смерти Лемми

18 янв 2016 : 		 Лимитированный тираж виски MOTÖRHEAD продан

17 янв 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления MOTÖRHEAD

16 янв 2016 : 		 Лемми считал, что все музыканты хотят славы и денег

15 янв 2016 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD с участниками BUTCHER BABIES, STONE SOUR

15 янв 2016 : 		 Для праха Лемми сделали особую урну

15 янв 2016 : 		 Лемми в GTA V

14 янв 2016 : 		 Голкипер Montreal Canadiens почтил память Лемми

13 янв 2016 : 		 Лидер OPETH о Лемми

13 янв 2016 : 		 FOOD & BEVERAGE переименовали коктейль из Джека Дэниэлса и Кока-Колы в честь Лемми

13 янв 2016 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT почтил память Лемми

12 янв 2016 : 		 DESTRUCTION вспомнили Лемми

11 янв 2016 : 		 PHIL CAMPBELL о том, почему его не было на церемонии прощания с Лемми

11 янв 2016 : 		 Коктейль из колы и джека хотят назвать "Lemmy"

11 янв 2016 : 		 FAST EDDIE CLARKE о том, почему его не было на церемонии прощания с Лемми

10 янв 2016 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES, FOO FIGHTERS на церемонии прощания с Лемми

9 янв 2016 : 		 Песню MOTÖRHEAD исполняют на колоколах

9 янв 2016 : 		 Перед смертью Лемми прорекламировал молоко

7 янв 2016 : 		 Церемонию прощания с Лемми будут транслировать в Интернете

7 янв 2016 : 		 Фанаты хотят назвать именем Лемми новый элемент

6 янв 2016 : 		 Сингл MOTÖRHEAD попал в чарты Billboard

5 янв 2016 : 		 Сингл MOTÖRHEAD попал в Top 10

5 янв 2016 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE почтил память Лемми

4 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH почтил память Лемми

3 янв 2016 : 		 Церемония прощания с Лемми пройдет в Rainbow Bar & Grill

3 янв 2016 : 		 Ticketmaster пообещали фэнам выступление Лемми на следующем фестивале DOWNLOAD

2 янв 2016 : 		 IRON MAIDEN о Лемми

2 янв 2016 : 		 Гитарист ANTHRAX о Лемми

2 янв 2016 : 		 HENRY ROLLINS о Лемми

2 янв 2016 : 		 KILLSWITCH ENGAGE почтили память Лемми

2 янв 2016 : 		 WWE почтили память Лемми

30 дек 2015 : 		 MATT SORUM о Лемми

30 дек 2015 : 		 "FAST" EDDIE CLARKE о Лемми

30 дек 2015 : 		 Лидер HAWKWIND о Лемми

30 дек 2015 : 		 GIRLSCHOOL о Лемми

30 дек 2015 : 		 TONY IOMMI о Лемми

30 дек 2015 : 		 "Raiding The Rock Vault" почтили память Лемми

30 дек 2015 : 		 NEIL PORTNOW о Лемми

30 дек 2015 : 		 DEE SNIDER о Лемми

30 дек 2015 : 		 Гитарист METALLICA о Лемми

30 дек 2015 : 		 Вокалист SAXON о Лемми

30 дек 2015 : 		 Менеджер MOTÖRHEAD: "Лемми прогнозировали от двух до шести месяцев"

30 дек 2015 : 		 Видео с последнего концерта MOTÖRHEAD

29 дек 2015 : 		 MIKKEY DEE: 'MOTÖRHEAD всё"

29 дек 2015 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE отреагировали на известие о смерти Лемми

29 дек 2015 : 		 Лемми умер...

25 дек 2015 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, METALLICA, ANTHRAX отметили день рождения MOTÖRHEAD: Профессиональная съемка

16 дек 2015 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 дек 2015 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, METALLICA, ANTHRAX отметили день рождения MOTÖRHEAD

12 дек 2015 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

11 дек 2015 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о событиях в Париже

7 дек 2015 : 		 LEMMY надоели вопросы о том, собирается ли он умирать

4 дек 2015 : 		 MOTÖRHEAD выпустили сидр

1 дек 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD идет на поправку

29 ноя 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили выступление в Гамбурге

27 ноя 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD попал в больницу

23 ноя 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о террористах: «Они просто трусы!»

16 ноя 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили выступление в Париже

13 ноя 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD "опустошен" потерей Фила

13 ноя 2015 : 		 MOTÖRHEAD о Филе Тейлоре

13 ноя 2015 : 		 Умер бывший барабанщик MOTÖRHEAD

10 ноя 2015 : 		 Басист METALLICA вручил награду лидеру MOTÖRHEAD

30 окт 2015 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

27 окт 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD получит награду

14 окт 2015 : 		 MOTÖRHEAD могут снять шоу в Лондоне для DVD

29 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: «Через два года новый альбом!»

24 сен 2015 : 		 Виски от MOTÖRHEAD

18 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD получит награду от Bass Player

12 сен 2015 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

10 сен 2015 : 		 Вибраторы от MOTÖRHEAD

9 сен 2015 : 		 MOTÖRHEAD отыграли полноценное шоу

8 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD рвётся в бой

4 сен 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили еще два шоу

3 сен 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили еще одно шоу

2 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD остановил шоу после трех песен: «Я больше не могу»

1 сен 2015 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о новом альбоме

30 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменяют выступления

28 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD отыграли лишь четыре песни из-за проблем со здоровьем Lemmy

28 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD посетили мэрию

27 авг 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD считает, что рок-н-ролл "в плачевном состоянии"

26 авг 2015 : 		 Кавер MOTÖRHEAD на песню THE ROLLING STONES

20 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD примут в мэрии Лос-Анджелеса

20 авг 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD в Playboy

15 авг 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD путает песни на выступлениях

7 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD в новой игре

31 июл 2015 : 		 Видео с текстом от MOTÖRHEAD

28 июн 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления MOTÖRHEAD

10 июн 2015 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

5 июн 2015 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD выйдет в августе

22 май 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD и вокалист THIN LIZZY исполняют "Summertime Blues"

19 май 2015 : 		 Часы от MOTÖRHEAD

19 май 2015 : 		 Колыбельные от MOTÖRHEAD

28 апр 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD чувствует себя лучше

26 апр 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили выступление из-за проблем со здоровьем Lemmy

9 апр 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: «Я выкуриваю всего пачку сигарет в неделю»

21 мар 2015 : 		 Часы от MOTÖRHEAD

18 мар 2015 : 		 MOTÖRHEAD завершили запись гитар

7 мар 2015 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD выйдет осенью

27 фев 2015 : 		 MOTÖRHEAD в студии

8 фев 2015 : 		 Сувенирная статуя талисмана MOTÖRHEAD

31 янв 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD не видит причин останавливаться

15 янв 2015 : 		 Видео с выступления группы гитариста MOTÖRHEAD

8 дек 2014 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD полагает, что группа запишет новый альбом в 2015 году

27 ноя 2014 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Иногда я думаю, что где-то уже слышал наши новые песни»

26 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MOTÖRHEAD

14 ноя 2014 : 		 LEMMY: "ABBA - одна из моих любимых групп"

11 ноя 2014 : 		 'FAST' EDDIE CLARKE, PHIL 'PHILTHY' TAYLOR выступили с MOTÖRHEAD

3 ноя 2014 : 		 Концерты MOTÖRHEAD, UFO выйдут на Blu-ray

3 окт 2014 : 		 LEMMY сказал, что MOTÖRHEAD, возможно, начнут работу над новым альбомом в январе

22 сен 2014 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о здоровье

19 авг 2014 : 		 Видео с выступления группы гитариста MOTÖRHEAD

16 авг 2014 : 		 Группа гитариста MOTÖRHEAD планирует запись альбома

14 авг 2014 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD исполнил кавер-версию BLACK SABBATH

5 авг 2014 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Так странно столько отдыхать»

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео c выступления MOTÖRHEAD

1 авг 2014 : 		 MIKKEY DEE сказал, что «не был готов к MOTÖRHEAD», когда получил первое предложение

18 июл 2014 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о пострадавшем фанате

7 июл 2014 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

7 июл 2014 : 		 Мультикамерная съемка с выступления MOTÖRHEAD

2 июл 2014 : 		 SLASH чаще всех навещал лидера MOTÖRHEAD

1 июл 2014 : 		 Переиздание последнего альбома MOTÖRHEAD отложено

12 июн 2014 : 		 Последний альбом MOTÖRHEAD будет перевыпущен

27 май 2014 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: "Lemmy намного-намного лучше!"

16 апр 2014 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

13 апр 2014 : 		 SLASH присоединился на сцене к MOTÖRHEAD

7 апр 2014 : 		 Лидер MOTÖRHEAD бросил монетку на первой игре LA KISS

3 апр 2014 : 		 Лимитированный винил MOTÖRHEAD

26 мар 2014 : 		 Видео с текстом от MOTÖRHEAD

25 фев 2014 : 		 Кавер-версия DIO от MOTÖRHEAD

20 фев 2014 : 		 Первый круиз MOTÖRHEAD

24 янв 2014 : 		 MOTÖRHEAD отменили европейский тур

22 янв 2014 : 		 Менеджер MOTÖRHEAD о здоровье Lemmy

16 янв 2014 : 		 EPK от MOTÖRHEAD

25 дек 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD выступил с ALL STARR BAND

20 дек 2013 : 		 Поздравления от барабанщика MOTÖRHEAD

28 ноя 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD планирует выпуск сольного альбома

25 ноя 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о своем здоровье

12 ноя 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о здоровье LEMMY

5 ноя 2013 : 		 Первая викторина по MOTÖRHEAD

30 окт 2013 : 		 MOTÖRHEAD отложили европейский тур из-за проблем со здоровьем Lemmy

19 окт 2013 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

16 окт 2013 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD доступен для прослушивания

16 окт 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: "Я готов к смерти"

14 окт 2013 : 		 Семплы новых песен MOTÖRHEAD

12 окт 2013 : 		 Новые песни MOTÖRHEAD

10 окт 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD сообщил о своей готовности к новым гастролям

9 окт 2013 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

24 сен 2013 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

23 сен 2013 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

23 сен 2013 : 		 MIKKEY DEE выступил с трибьют-группой MOTÖRHEAD

11 сен 2013 : 		 MOTÖRHEAD определились с синглом

3 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома MOTÖRHEAD

7 авг 2013 : 		 MOTÖRHEAD о выступлении на Wacken Open Air

5 авг 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «LEMMY жив и еще надерет всем задницу»

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MOTÖRHEAD

4 авг 2013 : 		 Организаторы WACKEN OPEN AIR о здоровье лидера MOTÖRHEAD

3 авг 2013 : 		 MOTÖRHEAD отыграли лишь шесть песен на Wacken Open Air

25 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MOTÖRHEAD

18 июл 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Lemmy идёт на поправку, и мы собираемся как следует погастролировать»

3 июл 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD вернется и надерет всем задницу!

2 июл 2013 : 		 Отмена московского выступления MOTÖRHEAD

2 июл 2013 : 		 MOTÖRHEAD отменили оставшиеся выступления в рамках European Festival Tour

28 июн 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD в порядке!

19 июн 2013 : 		 Название нового альбома MOTÖRHEAD

13 июн 2013 : 		 MOTÖRHEAD получат METAL HAMMER Golden God 2013

23 май 2013 : 		 Розовое вино от MOTÖRHEAD

8 мар 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD сыграл президента

28 фев 2013 : 		 MOTÖRHEAD приступили к записи альбома

25 янв 2013 : 		 Превью фото-книги 'Röadkill'

23 янв 2013 : 		 Роботы продолжают исполнять кавер-версию MOTÖRHEAD

5 янв 2013 : 		 Роботы исполняют кавер-версию MOTÖRHEAD

12 дек 2012 : 		 По словам гитариста MOTÖRHEAD, группа "постарается" записать альбом за лето

8 дек 2012 : 		 Участники ANTHRAX присоединились на сцене к MOTÖRHEAD

30 ноя 2012 : 		 MOTÖRHEAD: "Не покупайте этот бокс-сет!"

13 ноя 2012 : 		 Вино MOTÖRHEAD выйдет в Австралии

9 ноя 2012 : 		 MOTÖRHEAD представили наушники

6 ноя 2012 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: «Митт Ромни — монстр!»

25 окт 2012 : 		 MOTÖRHEAD готовятся к работе в студии

22 окт 2012 : 		 Фирменного вина MOTÖRHEAD продано более 300 000 бутылок

5 окт 2012 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MOTÖRHEAD

28 авг 2012 : 		 Новая книга о MOTÖRHEAD

25 авг 2012 : 		 MOTÖRHEAD запускают собственную линейку наушников

17 авг 2012 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MOTÖRHEAD

15 авг 2012 : 		 EPK нового концертного релиза MOTÖRHEAD

4 авг 2012 : 		 Ударник MOTÖRHEAD: "у нас достаточно материала для нового альбома"

2 авг 2012 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о Джоне Лорде

2 авг 2012 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о ситуации с RANDY BLYTHE'ом

22 июл 2012 : 		 Детали 'The Wörld Is Ours – Vol 2: Anyplace Crazy As Anywhere Else' MOTÖRHEAD

19 июл 2012 : 		 LEMMY и MIKKEY DEE о самых страшных моментах на сцене

6 июл 2012 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к MOTÖRHEAD

14 июн 2012 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

4 май 2012 : 		 MOTÖRHEAD выпустят 'The Wörld Is Ours Vol. 2' осенью

27 апр 2012 : 		 Lemmy (MOTÖRHEAD): «Я отношусь к людям так, как мне хотелось бы, чтобы относились ко мне»

24 апр 2012 : 		 Вино MOTÖRHEAD продалось в количестве более 250 000 бутылок

6 апр 2012 : 		 Lemmy (MOTÖRHEAD): «Лучшие рок-н-ролльные вещи всегда нервировали родителей»

2 апр 2012 : 		 Организаторы Зала Славы Рок-н-Ролла потеряли куртку лидера MOTÖRHEAD

31 мар 2012 : 		 Лидер MOTÖRHEAD ответил на вопросы поклонников

26 фев 2012 : 		 MOTÖRHEAD примут участие в Rockstar Energy Drink Mayhem Festival

21 фев 2012 : 		 Безумные цены на бокс-сет MOTÖRHEAD

13 фев 2012 : 		 Вина MOTÖRHEAD в Исландии не будет!

28 янв 2012 : 		 Детали 'The Motör-Bag' от MOTÖRHEAD

23 янв 2012 : 		 Винил "1916" MOTÖRHEAD выйдет в марте

31 дек 2011 : 		 Поздравления от лидера MOTÖRHEAD

25 дек 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD отпраздновал день рождения с CAMP FREDDY

20 дек 2011 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к MOTÖRHEAD

12 дек 2011 : 		 MOTÖRHEAD 'Vödka'

25 ноя 2011 : 		 MOTÖRHEAD в программе "Die Harald Schmidt Show"

22 ноя 2011 : 		 "Motör-Bag" от MOTÖRHEAD

14 ноя 2011 : 		 MOTÖRHEAD вернулись на сцену

9 ноя 2011 : 		 MOTÖRHEAD отменили концерт из-за повреждения руки LEMMY

28 окт 2011 : 		 Трейлер нового DVD MOTÖRHEAD

8 окт 2011 : 		 Обложка нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2011 : 		 Новый концертный релиз MOTÖRHEAD в ноябре

4 окт 2011 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

1 окт 2011 : 		 Вино от MOTÖRHEAD

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления MOTÖRHEAD

14 июл 2011 : 		 У лидера MOTÖRHEAD готово 10 песен для сольного альбома

12 июл 2011 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали официальное заявление по поводу смерти бывшего гитариста

10 июл 2011 : 		 Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD

3 апр 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD Lemmy "доволен" тем, что оказал влияние на творчество METALLICA

12 мар 2011 : 		 Бывшая вокалистка RUNAWAYS на одной сцене с MOTÖRHEAD

4 мар 2011 : 		 MOTÖRHEAD в "Late Night With Jimmy Fallon"

2 мар 2011 : 		 DORO и TODD YOUTH присоединились на сцене к MOTÖRHEAD

24 фев 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD Lemmy сказал, что рэп "не является музыкой"

16 фев 2011 : 		 MOTÖRHEAD попал в Top 100 в США

7 фев 2011 : 		 Lemmy Kilmister (MOTÖRHEAD): "SKUNK ANANSIE - моя любимая группа"

5 фев 2011 : 		 Винные бокалы MOTÖRHEAD

3 фев 2011 : 		 Специальные издания последнего альбома MOTÖRHEAD

27 янв 2011 : 		 MOTÖRHEAD выступили в программе "Conan"

26 янв 2011 : 		 Фронтмен MOTORHEAD о своей коллекции нацистских предметов

12 янв 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о "Ace of Spades" в рекламе пива

23 дек 2010 : 		 Phil Campbell (MOTÖRHEAD) о фильме Lemmy и новом CD

21 дек 2010 : 		 Кто мог бы сыграть Lemmy?

6 дек 2010 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

6 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MOTÖRHEAD

26 ноя 2010 : 		 Lemmy Kilmister (MOTÖRHEAD): «Лучше слушать рок-н-ролл, чем сидеть за чёртовым компьютером»

25 ноя 2010 : 		 "Lemmy" выйдет на Blu-Ray/DVD в феврале

23 ноя 2010 : 		 Новый трейлер фильма о лидере MOTÖRHEAD

20 ноя 2010 : 		 Лимитированное издание концертов MOTÖRHEAD

15 ноя 2010 : 		 Видео с исполнения новой песни MOTÖRHEAD

4 ноя 2010 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD в Великобритании выйдет с журналом CLASSIC ROCK

26 окт 2010 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD выйдет в декабре

26 окт 2010 : 		 Новая версия MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" доступна для скачивания

22 окт 2010 : 		 MOTORHEAD перезаписали песню “Ace Of Spades” для британской рекламы пива

16 окт 2010 : 		 Фильм о вокалисте MOTÖRHEAD выйдет на DVD в 2011

1 окт 2010 : 		 Трейлер к фильму о лидере MOTÖRHEAD

21 сен 2010 : 		 LEMMY о своей коллекции нацистских вещей: "Я коллекционирую вещи, а не идеи"

27 авг 2010 : 		 Новая компиляция MOTÖRHEAD выйдет в октябре

16 авг 2010 : 		 Новый DVD MOTÖRHEAD

18 май 2010 : 		 LEMMY о смерти DIO

2 ноя 2009 : 		 MOTÖRHEAD отправятся в студию в феврале

29 сен 2009 : 		 Ударник MOTÖRHEAD стал третьим

4 янв 2009 : 		 Подробности переизданий MOTÖRHEAD

24 июн 2008 : 		 LEMMY рассказывает о новом альбоме MOTÖRHEAD

6 июн 2008 : 		 MOTÖRHEAD завершили запись нового альбома

2 июн 2008 : 		 Обнародовано название нового альбома MOTÖRHEAD

12 май 2008 : 		 Фэн-клуб MOTÖRHEAD выпускает CD

25 янв 2008 : 		 MOTÖRHEAD в студии

21 ноя 2007 : 		 Лемми из MOTÖRHEAD оштрафован за курение

9 сен 2007 : 		 Обновленный DVD Motorhead "Stage Fright"

18 июн 2007 : 		 Новый концертный диск от MOTÖRHEAD в июле

1 ноя 2006 : 		 MOTÖRHEAD переиздадут семидюймовые синглы

28 авг 2006 : 		 Сэмплы с нового альбома MOTORHEAD в сети

14 июл 2006 : 		 Обнародована обложка нового альбома MOTÖRHEAD

13 июн 2006 : 		 Трек-лист нового альбома MOTORHEAD

25 май 2006 : 		 MOTÖRHEAD: Новый альбом в августе

28 ноя 2005 : 		 MOTORHEAD: видео на 'Whorehouse Blues' появилось в сети

21 май 2005 : 		 MOTÖRHEAD готовят DVD к своему юбилею

11 фев 2004 : 		 MOTÖRHEAD запишет кавер на "Whiplash"

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Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка

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Вокалист SAXON в интервью Loud TV поделился воспоминаниями об Эдди Кларке, бывшем гитаристе MOTÖRHEAD и FASTWAY, скончавшемся десятого января.

«Я узнал об этом вечером в среду, буквально через час после его смерти. Это очень печальные новости. Он отличный парень и всегда был нашим другом».

Biff также добавил, что Кларк перед новым годом прислал сообщение с поздравлением и сказал, что изначально задумывался в качестве гостя для композиции "They Played Rock And Roll", посвящённой MOTÖRHEAD, с которыми SAXON ездили в совместный тур почти сорок лет назад.





SAXON Frontman Remembers Ex-MOTГ–RHEAD Guitarist






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