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Вокалист SAXON вспоминает Эдди Кларка Вокалист SAXON в интервью Loud TV поделился воспоминаниями об Эдди Кларке, бывшем гитаристе MOTÖRHEAD и FASTWAY, скончавшемся десятого января.



«Я узнал об этом вечером в среду, буквально через час после его смерти. Это очень печальные новости. Он отличный парень и всегда был нашим другом».



Biff также добавил, что Кларк перед новым годом прислал сообщение с поздравлением и сказал, что изначально задумывался в качестве гостя для композиции "They Played Rock And Roll", посвящённой MOTÖRHEAD, с которыми SAXON ездили в совместный тур почти сорок лет назад.























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