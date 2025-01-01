Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 94
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 94
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



6 сен 2025 : 		 PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"

6 сен 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Никогда не будет второго Лемми»

10 июл 2025 : 		 MIKKEY DEE исполнил классику MOTÖRHEAD

1 июл 2025 : 		 MATT SORUM о выступлении с MOTÖRHEAD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Моя эволюция шла естественным чередом»

12 июн 2025 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 май 2025 : 		 Как ставили статую лидеру MOTÖRHEAD

12 май 2025 : 		 Планируется выпуск "потерянного альбома" MOTÖRHEAD

21 апр 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

12 апр 2025 : 		 Новая фигурка Лемми

9 апр 2025 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD выступил на The Europe Drum Show

26 мар 2025 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Иногда я играю на сцене, и у меня возникает ощущение, что рядом находится Лемми»

12 мар 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

23 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

17 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD & GIRLSCHOOL в Top Of The Pops

5 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 фев 2025 : 		 MOTÖRHEAD в Top Of The Pops

3 янв 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Еще денек и я бы сыграл с Лемми»

25 дек 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD

28 ноя 2024 : 		 Новые соусы от MOTÖRHEAD

28 окт 2024 : 		 Вскрытие MOTÖRHEAD

25 окт 2024 : 		 Новая книга от MOTÖRHEAD

24 окт 2024 : 		 MOTÖRHEAD в чартах

6 сен 2024 : 		 Бокс-сет MOTÖRHEAD выйдет осенью

16 авг 2024 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

15 авг 2024 : 		 Путешествие Лемми и байкеров
Показать далее
| - |

|||| 6 сен 2025

PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"



zoom
PHIL CAMPBELL в недавнем интервью Noise11 поговорил о трёх десятилетиях работы с Лемми. Ниже приведены выдержки из беседы.

Ваше наследие просто невероятно. Практически все песни Motörhead, начиная с «Orgasmatron» 1986 года и заканчивая «Bad Magic» 2015 года, написаны Phil Campbell'ом. Оглядываетесь ли вы назад и удивляетесь ли тому, чего достигли?

«Да, 16 студийных альбомов — это много. С годами становилось всё сложнее, потому что мы хотели сохранить оригинальность. Поскольку мы были всего лишь трио, большая часть работы по созданию песен ложилась на меня, а потом все вносили свой вклад. Лемми сочинял пару своих рок-н-ролльных песен на каждом альбоме. Но на самом деле мы просто любили музыку — цель была в том, чтобы заниматься своим делом. Когда я был молодым, я не ожидал достичь столько. Я просто не хотел ходить на "нормальную" работу».

Вернёмся к вашему первому прослушиванию в Motörhead. Как это было и как Лемми вас принял?

«Я прислал сингл своей старой группы Persian Risk. На самом деле я уже забыл об этом. А потом однажды я пришёл домой, и моя жена сказала: "Звонили из Motörhead — ты сможешь выучить 18 песен к пятнице?" Был вторник. Я успел выучить около 10. На репетиции, как только Лемми включил свой бас, это было самое громкое, что я слышал в жизни. Думаю, они не могли выбрать между мной и Вёрзелем, поэтому сказали: "Мы возьмём обоих". Вот так всё и произошло».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 297

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом