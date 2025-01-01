6 сен 2025



PHIL CAMPBELL: «Прихожу как-то домой, а жена говорит: "Звонили MOTÖRHEAD — выучишь 18 песен к пятнице?"



PHIL CAMPBELL в недавнем интервью Noise11 поговорил о трёх десятилетиях работы с Лемми. Ниже приведены выдержки из беседы.



Ваше наследие просто невероятно. Практически все песни Motörhead, начиная с «Orgasmatron» 1986 года и заканчивая «Bad Magic» 2015 года, написаны Phil Campbell'ом. Оглядываетесь ли вы назад и удивляетесь ли тому, чего достигли?



«Да, 16 студийных альбомов — это много. С годами становилось всё сложнее, потому что мы хотели сохранить оригинальность. Поскольку мы были всего лишь трио, большая часть работы по созданию песен ложилась на меня, а потом все вносили свой вклад. Лемми сочинял пару своих рок-н-ролльных песен на каждом альбоме. Но на самом деле мы просто любили музыку — цель была в том, чтобы заниматься своим делом. Когда я был молодым, я не ожидал достичь столько. Я просто не хотел ходить на "нормальную" работу».



Вернёмся к вашему первому прослушиванию в Motörhead. Как это было и как Лемми вас принял?



«Я прислал сингл своей старой группы Persian Risk. На самом деле я уже забыл об этом. А потом однажды я пришёл домой, и моя жена сказала: "Звонили из Motörhead — ты сможешь выучить 18 песен к пятнице?" Был вторник. Я успел выучить около 10. На репетиции, как только Лемми включил свой бас, это было самое громкое, что я слышал в жизни. Думаю, они не могли выбрать между мной и Вёрзелем, поэтому сказали: "Мы возьмём обоих". Вот так всё и произошло». http://www.imotorhead.com





+0 -0



просмотров: 297

