Как вокалист KILLSWITCH ENGAGE впервые увидел MOTÖRHEAD



JESSE LEACH в недавнем интервью для Setlist.fm рассказал о том, как впервые лет пятнадцать назад увидел MOTÖRHEAD:



«Мы были в туре с TIMES OF GRACE, это мой совместный проект с Adam [Dutkiewicz, KILLSWITCH ENGAGE]. Мы были в туре в поддержку нашего альбома, и я никогда не видел MOTÖRHEAD вживую. У меня был доступ на сцену. Вот так я там и оказался. И еще одна вещь, о которой я всегда слышал, — это громкость, она, типа, самая громкая из всех. Стою и думаю: "Всё в порядке. Круто". Так что я заранее вставил беруши в уши — по крайней мере, я так думал. А что было особенного в MOTÖRHEAD, так это [фронтмен MOTÖRHEAD] Лемми. Лемми был просто... даже просто увидев стойку с микрофоном, а его самого там нет, вы сразу думаете: "Я готовлюсь к тому, чтобы увидеть, как абсолютная легенда делает то, что он делает". И если вы наблюдаете за группой, они не бегают вокруг как сумасшедшие. Он просто культовый человек. У него такая властная поза перед микрофоном. И я просто сидел там в абсолютном восторге, мне пришлось заткнуть уши, а потом в течение трех дней у меня все еще стоял шум — настолько громким он был. Такого группы больше не делают.



Большинство групп, включая KILLSWITCH — мы играем с ушными мониторами. На сцене достаточно громкости. На улице её слышно, но не на сцене. Но MOTÖRHEAD были на пределе. И для меня Лемми был одной из последних настоящих рок-звёзд, потому что ему не нужно было ничего делать. Ты просто стоишь, и это было всё равно что наблюдать, как тусуется рок-бог, поёт песни, которые все знали, и наблюдать, как публика подпрыгивает, находясь, наверное, в 25-30 футах от него. И я даже ни разу не побеспокоил его. После этого я к нему не подходил, просто не стал его беспокоить. Я не хотел переступать черту фаната. И у меня была пара возможностей. Я также видел его в Rainbow [гриль-баре в Западном Голливуде, Калифорния]. Я не стал его беспокоить. И мне даже нравится, что я этого не сделал, потому что в моей памяти он стал совершенно другим культовым персонажем, с которым я не общался. Я просто позволил ему быть рок-богом, которым он и является. Так что, да, я никогда этого не забуду, пока жив. И не так уж много людей могут просто занять властную позицию и быть невероятными".



От этого человека исходила какая-то нереальная аура. И то, как он вел себя во время интервью. Ну и все такое. Мне нравится эта фраза из [фильма] "The Decline Of Western Civilization Part II", где [интервьюер] спрашивает: "Ну, что вы думаете о симпатичных рок-н-ролльщиках?" Он такой: "А, удачи им. Хотел бы я быть таким". Вот и все. А потом они идут дальше. И это похоже на то, что он просто всех уделал. Просто круто. Король крутости… И он относился бы к тебе так же, как к рок-звезде или члену королевской семьи. Вот что мне в нем нравилось. Он был человеком, который помогал людям».



На вопрос, помнит ли он свой первый альбом MOTÖRHEAD, Jesse ответил:



«Очевидно, что "Ace Of The Spades" была песней, которая покорила меня. Так что, на мой взгляд, альбом с одноименным названием — "Love Me Like a Reptile", "Killed By Death". Я думаю, что по сей день именно на эту пластинку я бы назвал. А как вы можете не назвать? Она же культовая.



Я был в некотором роде поздним новичком. "Ace Of Spades", вы слышали его, но в то время, если его не показывали по телевизору и вы не ходили на концерты, визуальный элемент для меня не существовал. Я помню, как, например, [гитаристу GUNS N' ROSES] Slash цеплял шляпой, у Лемми было то же самое, даже бородавки. Это было почти мультяшно, но культово».







