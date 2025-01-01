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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 584
*Новое видео BATTLE BEAST 157
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 73
*Новое видео PARADISE LOST 53
*DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!... 42
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Motörhead

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|||| 12 июн 2025

Новое видео MOTÖRHEAD



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"Leavin' Here", новое видео группы MOTöRHEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Manticore Tapes", выходящего 27 июня:




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