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*Motörhead*



25 июл 2017 : 		 Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

19 июн 2017 : 		 Вышло новое пиво MOTÖRHEAD

6 июн 2017 : 		 Вышла игра от MOTÖRHEAD

29 апр 2017 : 		 MOTÖRHEAD выпустят ограниченную серию пива

30 мар 2017 : 		 Сольный альбом LEMMY выйдет в этом году?

19 мар 2017 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD посещает статую Лемми

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления бывшего гитариста MOTÖRHEAD

29 дек 2016 : 		 Лемми в MONONGO STUDIO

29 дек 2016 : 		 Прощальное видео Лемми

7 дек 2016 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS исполняют MOTÖRHEAD

6 дек 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Лемми постоянно со мной»

4 дек 2016 : 		 Документальный фильм о создании статуи Лемми

1 дек 2016 : 		 Rainbow Bar & Grill еще увековечил память лидера MOTÖRHEAD

30 ноя 2016 : 		 Фотокнига MOTÖRHEAD выйдет зимой

25 ноя 2016 : 		 IGOR CAVALERA о Лемми

24 ноя 2016 : 		 Новая коллекция секс-игрушек от MOTÖRHEAD

23 ноя 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Лемми не хотел сидеть дома и дожидаться смерти»

18 ноя 2016 : 		 Видео гитариста MOTÖRHEAD

15 ноя 2016 : 		 "FAST" EDDIE CLARKE вспоминает о чуть не состоявшемся реюнионе MOTÖRHEAD

12 окт 2016 : 		 Фигурка Лемми выйдет осенью

1 окт 2016 : 		 Видео с текстом от PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

22 сен 2016 : 		 Выходит новое пиво от MOTÖRHEAD

14 сен 2016 : 		 Дебютный ЕР гитариста MOTÖRHEAD выйдет осенью

2 сен 2016 : 		 Рассказ об открытии статуи лидеру MOTÖRHEAD

25 авг 2016 : 		 Памятник лидеру MOTÖRHEAD установлен в США

16 авг 2016 : 		 Вокалист TWISTED SISTER и гитарист MOTÖRHEAD почтили память Лемми

8 авг 2016 : 		 Видео с трибьюта лидеру MOTÖRHEAD на Wacken

21 июл 2016 : 		 Музыканты MEGADETH, HALESTORM, AMON AMARTH, DRAGONFORCE исполняют MOTÖRHEAD

15 июл 2016 : 		 Памятник лидеру MOTÖRHEAD установят в августе

14 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD ничего не оставил жене

10 июн 2016 : 		 Поклонники MOTÖRHEAD не смогли переименовать новый химический элемент в честь Лемми

8 июн 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD считает, что на прощальном концертнике Лемми работал "на сто процентов"

3 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

28 май 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Эта глава закрыта...»

21 май 2016 : 		 Видео с выступления гитариста MOTÖRHEAD

20 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

20 май 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD исполнил главный хит группы со студентами

17 май 2016 : 		 Видео полного концерта MOTÖRHEAD

17 май 2016 : 		 Музыканты MOTÖRHEAD, TESTAMENT, QUIET RIOT вспомнили Лемми

16 май 2016 : 		 Вышел новый сингл MOTÖRHEAD

13 май 2016 : 		 В Германии вышла серия марок с портретами покойного лидера MOTÖRHEAD

6 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

5 май 2016 : 		 Вышел сидр MOTÖRHEAD

3 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD MOTÖRHEAD

3 май 2016 : 		 PINO SCOTTO почтил память лидера MOTÖRHEAD

30 апр 2016 : 		 SAXON выступят с оставшимися участниками MOTÖRHEAD в память о Лемми

23 апр 2016 : 		 Вышла биография покойного лидера MOTÖRHEAD

16 апр 2016 : 		 Бывший барабанщик MOTÖRHEAD вновь исполнил соло

31 мар 2016 : 		 Последние выступления MOTÖRHEAD выйдут в виде концертника

31 мар 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD выпустит первую сольную песню завтра

31 мар 2016 : 		 Онлайн-игра в честь MOTÖRHEAD появится в сентябре

16 мар 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD присоединился к MASS MENTAL

11 мар 2016 : 		 Кавер-версия TINA TURNER от группы гитариста MOTÖRHEAD

19 фев 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Лемми сказал мне, что если я попробую наркотики, он меня уволит»

17 фев 2016 : 		 Музыканты SOULFLY And KING PARROT исполнили MOTÖRHEAD

17 фев 2016 : 		 Сын Лемми о своём отце

16 фев 2016 : 		 Басист METAL ALLEGIANCE о трибьюте Лемми

15 фев 2016 : 		 CHRIS FEHN джемует с гитаристом MOTÖRHEAD

15 фев 2016 : 		 PHILIP ANSELMO о Лемми

13 фев 2016 : 		 Видео создания макета статуи Лемми

11 фев 2016 : 		 Лемми рассуждал о смерти в мае 2015 года

10 фев 2016 : 		 Чемпион мира по реслингу о Лемми

9 фев 2016 : 		 В честь лидера MOTÖRHEAD установят статую

9 фев 2016 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT на альбоме гитариста MOTÖRHEAD

5 фев 2016 : 		 Вокалист DANGEROUS TOYS о Лемми

5 фев 2016 : 		 Вокалист ALICE IN CHAINS о Лемми

5 фев 2016 : 		 GEEZER BUTLER о Лемми

5 фев 2016 : 		 Басист ANTHRAX о Лемми

5 фев 2016 : 		 Лидер MEGADETH о Лемми

5 фев 2016 : 		 HOLLYWOOD VAMPIRES почтят память Лемми

5 фев 2016 : 		 Бывший вокалист CORROSION OF CORFORMITY о Лемми

3 фев 2016 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD выпустит книгу

1 фев 2016 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о Лемми

26 янв 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Лемми

26 янв 2016 : 		 REX BROWN про Лемми

26 янв 2016 : 		 Музыканты TKO, THE RODS записали кавер-версию MOTÖRHEAD

26 янв 2016 : 		 Вокалист SUICIDAL TENDENCIES о Лемми

26 янв 2016 : 		 GENE SIMMONS про Лемми

26 янв 2016 : 		 ROB HALFORD про Лемми

20 янв 2016 : 		 Официальная причина смерти Лемми

18 янв 2016 : 		 Лимитированный тираж виски MOTÖRHEAD продан

17 янв 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления MOTÖRHEAD

16 янв 2016 : 		 Лемми считал, что все музыканты хотят славы и денег

15 янв 2016 : 		 MIKKEY DEE исполнил песни MOTÖRHEAD с участниками BUTCHER BABIES, STONE SOUR

15 янв 2016 : 		 Для праха Лемми сделали особую урну

15 янв 2016 : 		 Лемми в GTA V

14 янв 2016 : 		 Голкипер Montreal Canadiens почтил память Лемми

13 янв 2016 : 		 Лидер OPETH о Лемми

13 янв 2016 : 		 FOOD & BEVERAGE переименовали коктейль из Джека Дэниэлса и Кока-Колы в честь Лемми

13 янв 2016 : 		 Вокалист LIMP BIZKIT почтил память Лемми

12 янв 2016 : 		 DESTRUCTION вспомнили Лемми

11 янв 2016 : 		 PHIL CAMPBELL о том, почему его не было на церемонии прощания с Лемми

11 янв 2016 : 		 Коктейль из колы и джека хотят назвать "Lemmy"

11 янв 2016 : 		 FAST EDDIE CLARKE о том, почему его не было на церемонии прощания с Лемми

10 янв 2016 : 		 Музыканты METALLICA, JUDAS PRIEST, GUNS N' ROSES, FOO FIGHTERS на церемонии прощания с Лемми

9 янв 2016 : 		 Песню MOTÖRHEAD исполняют на колоколах

9 янв 2016 : 		 Перед смертью Лемми прорекламировал молоко

7 янв 2016 : 		 Церемонию прощания с Лемми будут транслировать в Интернете

7 янв 2016 : 		 Фанаты хотят назвать именем Лемми новый элемент

6 янв 2016 : 		 Сингл MOTÖRHEAD попал в чарты Billboard

5 янв 2016 : 		 Сингл MOTÖRHEAD попал в Top 10

5 янв 2016 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE почтил память Лемми

4 янв 2016 : 		 Гитарист BLACK SABBATH почтил память Лемми

3 янв 2016 : 		 Церемония прощания с Лемми пройдет в Rainbow Bar & Grill

3 янв 2016 : 		 Ticketmaster пообещали фэнам выступление Лемми на следующем фестивале DOWNLOAD

2 янв 2016 : 		 IRON MAIDEN о Лемми

2 янв 2016 : 		 Гитарист ANTHRAX о Лемми

2 янв 2016 : 		 HENRY ROLLINS о Лемми

2 янв 2016 : 		 KILLSWITCH ENGAGE почтили память Лемми

2 янв 2016 : 		 WWE почтили память Лемми

30 дек 2015 : 		 MATT SORUM о Лемми

30 дек 2015 : 		 "FAST" EDDIE CLARKE о Лемми

30 дек 2015 : 		 Лидер HAWKWIND о Лемми

30 дек 2015 : 		 GIRLSCHOOL о Лемми

30 дек 2015 : 		 TONY IOMMI о Лемми

30 дек 2015 : 		 "Raiding The Rock Vault" почтили память Лемми

30 дек 2015 : 		 NEIL PORTNOW о Лемми

30 дек 2015 : 		 DEE SNIDER о Лемми

30 дек 2015 : 		 Гитарист METALLICA о Лемми

30 дек 2015 : 		 Вокалист SAXON о Лемми

30 дек 2015 : 		 Менеджер MOTÖRHEAD: "Лемми прогнозировали от двух до шести месяцев"

30 дек 2015 : 		 Видео с последнего концерта MOTÖRHEAD

29 дек 2015 : 		 MIKKEY DEE: 'MOTÖRHEAD всё"

29 дек 2015 : 		 Музыканты METALLICA, BLACK SABBATH, SLIPKNOT, MÖTLEY CRÜE отреагировали на известие о смерти Лемми

29 дек 2015 : 		 Лемми умер...

25 дек 2015 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, METALLICA, ANTHRAX отметили день рождения MOTÖRHEAD: Профессиональная съемка

16 дек 2015 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

15 дек 2015 : 		 Музыканты GUNS N' ROSES, METALLICA, ANTHRAX отметили день рождения MOTÖRHEAD

12 дек 2015 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

11 дек 2015 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о событиях в Париже

7 дек 2015 : 		 LEMMY надоели вопросы о том, собирается ли он умирать

4 дек 2015 : 		 MOTÖRHEAD выпустили сидр

1 дек 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD идет на поправку

29 ноя 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили выступление в Гамбурге

27 ноя 2015 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD попал в больницу

23 ноя 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о террористах: «Они просто трусы!»

16 ноя 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили выступление в Париже

13 ноя 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD "опустошен" потерей Фила

13 ноя 2015 : 		 MOTÖRHEAD о Филе Тейлоре

13 ноя 2015 : 		 Умер бывший барабанщик MOTÖRHEAD

10 ноя 2015 : 		 Басист METALLICA вручил награду лидеру MOTÖRHEAD

30 окт 2015 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

27 окт 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD получит награду

14 окт 2015 : 		 MOTÖRHEAD могут снять шоу в Лондоне для DVD

29 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: «Через два года новый альбом!»

24 сен 2015 : 		 Виски от MOTÖRHEAD

18 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD получит награду от Bass Player

12 сен 2015 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

10 сен 2015 : 		 Вибраторы от MOTÖRHEAD

9 сен 2015 : 		 MOTÖRHEAD отыграли полноценное шоу

8 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD рвётся в бой

4 сен 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили еще два шоу

3 сен 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили еще одно шоу

2 сен 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD остановил шоу после трех песен: «Я больше не могу»

1 сен 2015 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о новом альбоме

30 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменяют выступления

28 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD отыграли лишь четыре песни из-за проблем со здоровьем Lemmy

28 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD посетили мэрию

27 авг 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD считает, что рок-н-ролл "в плачевном состоянии"

26 авг 2015 : 		 Кавер MOTÖRHEAD на песню THE ROLLING STONES

20 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD примут в мэрии Лос-Анджелеса

20 авг 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD в Playboy

15 авг 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD путает песни на выступлениях

7 авг 2015 : 		 MOTÖRHEAD в новой игре

31 июл 2015 : 		 Видео с текстом от MOTÖRHEAD

28 июн 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления MOTÖRHEAD

10 июн 2015 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

5 июн 2015 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD выйдет в августе

22 май 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD и вокалист THIN LIZZY исполняют "Summertime Blues"

19 май 2015 : 		 Часы от MOTÖRHEAD

19 май 2015 : 		 Колыбельные от MOTÖRHEAD

28 апр 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD чувствует себя лучше

26 апр 2015 : 		 MOTÖRHEAD отменили выступление из-за проблем со здоровьем Lemmy

9 апр 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: «Я выкуриваю всего пачку сигарет в неделю»

21 мар 2015 : 		 Часы от MOTÖRHEAD

18 мар 2015 : 		 MOTÖRHEAD завершили запись гитар

7 мар 2015 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD выйдет осенью

27 фев 2015 : 		 MOTÖRHEAD в студии

8 фев 2015 : 		 Сувенирная статуя талисмана MOTÖRHEAD

31 янв 2015 : 		 Лидер MOTÖRHEAD не видит причин останавливаться

15 янв 2015 : 		 Видео с выступления группы гитариста MOTÖRHEAD

8 дек 2014 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD полагает, что группа запишет новый альбом в 2015 году

27 ноя 2014 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Иногда я думаю, что где-то уже слышал наши новые песни»

26 ноя 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления MOTÖRHEAD

14 ноя 2014 : 		 LEMMY: "ABBA - одна из моих любимых групп"

11 ноя 2014 : 		 'FAST' EDDIE CLARKE, PHIL 'PHILTHY' TAYLOR выступили с MOTÖRHEAD

3 ноя 2014 : 		 Концерты MOTÖRHEAD, UFO выйдут на Blu-ray

3 окт 2014 : 		 LEMMY сказал, что MOTÖRHEAD, возможно, начнут работу над новым альбомом в январе

22 сен 2014 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о здоровье

19 авг 2014 : 		 Видео с выступления группы гитариста MOTÖRHEAD

16 авг 2014 : 		 Группа гитариста MOTÖRHEAD планирует запись альбома

14 авг 2014 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD исполнил кавер-версию BLACK SABBATH

5 авг 2014 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: «Так странно столько отдыхать»

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео c выступления MOTÖRHEAD

1 авг 2014 : 		 MIKKEY DEE сказал, что «не был готов к MOTÖRHEAD», когда получил первое предложение

18 июл 2014 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о пострадавшем фанате

7 июл 2014 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

7 июл 2014 : 		 Мультикамерная съемка с выступления MOTÖRHEAD

2 июл 2014 : 		 SLASH чаще всех навещал лидера MOTÖRHEAD

1 июл 2014 : 		 Переиздание последнего альбома MOTÖRHEAD отложено

12 июн 2014 : 		 Последний альбом MOTÖRHEAD будет перевыпущен

27 май 2014 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD: "Lemmy намного-намного лучше!"

16 апр 2014 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

13 апр 2014 : 		 SLASH присоединился на сцене к MOTÖRHEAD

7 апр 2014 : 		 Лидер MOTÖRHEAD бросил монетку на первой игре LA KISS

3 апр 2014 : 		 Лимитированный винил MOTÖRHEAD

26 мар 2014 : 		 Видео с текстом от MOTÖRHEAD

25 фев 2014 : 		 Кавер-версия DIO от MOTÖRHEAD

20 фев 2014 : 		 Первый круиз MOTÖRHEAD

24 янв 2014 : 		 MOTÖRHEAD отменили европейский тур

22 янв 2014 : 		 Менеджер MOTÖRHEAD о здоровье Lemmy

16 янв 2014 : 		 EPK от MOTÖRHEAD

25 дек 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD выступил с ALL STARR BAND

20 дек 2013 : 		 Поздравления от барабанщика MOTÖRHEAD

28 ноя 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD планирует выпуск сольного альбома

25 ноя 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о своем здоровье

12 ноя 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о здоровье LEMMY

5 ноя 2013 : 		 Первая викторина по MOTÖRHEAD

30 окт 2013 : 		 MOTÖRHEAD отложили европейский тур из-за проблем со здоровьем Lemmy

19 окт 2013 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

16 окт 2013 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD доступен для прослушивания

16 окт 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: "Я готов к смерти"

14 окт 2013 : 		 Семплы новых песен MOTÖRHEAD

12 окт 2013 : 		 Новые песни MOTÖRHEAD

10 окт 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD сообщил о своей готовности к новым гастролям

9 окт 2013 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

24 сен 2013 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

23 сен 2013 : 		 Новая песня MOTÖRHEAD

23 сен 2013 : 		 MIKKEY DEE выступил с трибьют-группой MOTÖRHEAD

11 сен 2013 : 		 MOTÖRHEAD определились с синглом

3 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома MOTÖRHEAD

7 авг 2013 : 		 MOTÖRHEAD о выступлении на Wacken Open Air

5 авг 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «LEMMY жив и еще надерет всем задницу»

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления MOTÖRHEAD

4 авг 2013 : 		 Организаторы WACKEN OPEN AIR о здоровье лидера MOTÖRHEAD

3 авг 2013 : 		 MOTÖRHEAD отыграли лишь шесть песен на Wacken Open Air

25 июл 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MOTÖRHEAD

18 июл 2013 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD: «Lemmy идёт на поправку, и мы собираемся как следует погастролировать»

3 июл 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD вернется и надерет всем задницу!

2 июл 2013 : 		 Отмена московского выступления MOTÖRHEAD

2 июл 2013 : 		 MOTÖRHEAD отменили оставшиеся выступления в рамках European Festival Tour

28 июн 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD в порядке!

19 июн 2013 : 		 Название нового альбома MOTÖRHEAD

13 июн 2013 : 		 MOTÖRHEAD получат METAL HAMMER Golden God 2013

23 май 2013 : 		 Розовое вино от MOTÖRHEAD

8 мар 2013 : 		 Лидер MOTÖRHEAD сыграл президента

28 фев 2013 : 		 MOTÖRHEAD приступили к записи альбома

25 янв 2013 : 		 Превью фото-книги 'Röadkill'

23 янв 2013 : 		 Роботы продолжают исполнять кавер-версию MOTÖRHEAD

5 янв 2013 : 		 Роботы исполняют кавер-версию MOTÖRHEAD

12 дек 2012 : 		 По словам гитариста MOTÖRHEAD, группа "постарается" записать альбом за лето

8 дек 2012 : 		 Участники ANTHRAX присоединились на сцене к MOTÖRHEAD

30 ноя 2012 : 		 MOTÖRHEAD: "Не покупайте этот бокс-сет!"

13 ноя 2012 : 		 Вино MOTÖRHEAD выйдет в Австралии

9 ноя 2012 : 		 MOTÖRHEAD представили наушники

6 ноя 2012 : 		 Лидер MOTÖRHEAD: «Митт Ромни — монстр!»

25 окт 2012 : 		 MOTÖRHEAD готовятся к работе в студии

22 окт 2012 : 		 Фирменного вина MOTÖRHEAD продано более 300 000 бутылок

5 окт 2012 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MOTÖRHEAD

28 авг 2012 : 		 Новая книга о MOTÖRHEAD

25 авг 2012 : 		 MOTÖRHEAD запускают собственную линейку наушников

17 авг 2012 : 		 Фрагмент нового концертного релиза MOTÖRHEAD

15 авг 2012 : 		 EPK нового концертного релиза MOTÖRHEAD

4 авг 2012 : 		 Ударник MOTÖRHEAD: "у нас достаточно материала для нового альбома"

2 авг 2012 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о Джоне Лорде

2 авг 2012 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD о ситуации с RANDY BLYTHE'ом

22 июл 2012 : 		 Детали 'The Wörld Is Ours – Vol 2: Anyplace Crazy As Anywhere Else' MOTÖRHEAD

19 июл 2012 : 		 LEMMY и MIKKEY DEE о самых страшных моментах на сцене

6 июл 2012 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к MOTÖRHEAD

14 июн 2012 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

4 май 2012 : 		 MOTÖRHEAD выпустят 'The Wörld Is Ours Vol. 2' осенью

27 апр 2012 : 		 Lemmy (MOTÖRHEAD): «Я отношусь к людям так, как мне хотелось бы, чтобы относились ко мне»

24 апр 2012 : 		 Вино MOTÖRHEAD продалось в количестве более 250 000 бутылок

6 апр 2012 : 		 Lemmy (MOTÖRHEAD): «Лучшие рок-н-ролльные вещи всегда нервировали родителей»

2 апр 2012 : 		 Организаторы Зала Славы Рок-н-Ролла потеряли куртку лидера MOTÖRHEAD

31 мар 2012 : 		 Лидер MOTÖRHEAD ответил на вопросы поклонников

26 фев 2012 : 		 MOTÖRHEAD примут участие в Rockstar Energy Drink Mayhem Festival

21 фев 2012 : 		 Безумные цены на бокс-сет MOTÖRHEAD

13 фев 2012 : 		 Вина MOTÖRHEAD в Исландии не будет!

28 янв 2012 : 		 Детали 'The Motör-Bag' от MOTÖRHEAD

23 янв 2012 : 		 Винил "1916" MOTÖRHEAD выйдет в марте

31 дек 2011 : 		 Поздравления от лидера MOTÖRHEAD

25 дек 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD отпраздновал день рождения с CAMP FREDDY

20 дек 2011 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к MOTÖRHEAD

12 дек 2011 : 		 MOTÖRHEAD 'Vödka'

25 ноя 2011 : 		 MOTÖRHEAD в программе "Die Harald Schmidt Show"

22 ноя 2011 : 		 "Motör-Bag" от MOTÖRHEAD

14 ноя 2011 : 		 MOTÖRHEAD вернулись на сцену

9 ноя 2011 : 		 MOTÖRHEAD отменили концерт из-за повреждения руки LEMMY

28 окт 2011 : 		 Трейлер нового DVD MOTÖRHEAD

8 окт 2011 : 		 Обложка нового релиза MOTÖRHEAD

7 окт 2011 : 		 Новый концертный релиз MOTÖRHEAD в ноябре

4 окт 2011 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

1 окт 2011 : 		 Вино от MOTÖRHEAD

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления MOTÖRHEAD

14 июл 2011 : 		 У лидера MOTÖRHEAD готово 10 песен для сольного альбома

12 июл 2011 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали официальное заявление по поводу смерти бывшего гитариста

10 июл 2011 : 		 Умер бывший гитарист MOTÖRHEAD

3 апр 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD Lemmy "доволен" тем, что оказал влияние на творчество METALLICA

12 мар 2011 : 		 Бывшая вокалистка RUNAWAYS на одной сцене с MOTÖRHEAD

4 мар 2011 : 		 MOTÖRHEAD в "Late Night With Jimmy Fallon"

2 мар 2011 : 		 DORO и TODD YOUTH присоединились на сцене к MOTÖRHEAD

24 фев 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD Lemmy сказал, что рэп "не является музыкой"

16 фев 2011 : 		 MOTÖRHEAD попал в Top 100 в США

7 фев 2011 : 		 Lemmy Kilmister (MOTÖRHEAD): "SKUNK ANANSIE - моя любимая группа"

5 фев 2011 : 		 Винные бокалы MOTÖRHEAD

3 фев 2011 : 		 Специальные издания последнего альбома MOTÖRHEAD

27 янв 2011 : 		 MOTÖRHEAD выступили в программе "Conan"

26 янв 2011 : 		 Фронтмен MOTORHEAD о своей коллекции нацистских предметов

12 янв 2011 : 		 Лидер MOTÖRHEAD о "Ace of Spades" в рекламе пива

23 дек 2010 : 		 Phil Campbell (MOTÖRHEAD) о фильме Lemmy и новом CD

21 дек 2010 : 		 Кто мог бы сыграть Lemmy?

6 дек 2010 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

6 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MOTÖRHEAD

26 ноя 2010 : 		 Lemmy Kilmister (MOTÖRHEAD): «Лучше слушать рок-н-ролл, чем сидеть за чёртовым компьютером»

25 ноя 2010 : 		 "Lemmy" выйдет на Blu-Ray/DVD в феврале

23 ноя 2010 : 		 Новый трейлер фильма о лидере MOTÖRHEAD

20 ноя 2010 : 		 Лимитированное издание концертов MOTÖRHEAD

15 ноя 2010 : 		 Видео с исполнения новой песни MOTÖRHEAD

4 ноя 2010 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD в Великобритании выйдет с журналом CLASSIC ROCK

26 окт 2010 : 		 Новый альбом MOTÖRHEAD выйдет в декабре

26 окт 2010 : 		 Новая версия MOTÖRHEAD "Ace Of Spades" доступна для скачивания

22 окт 2010 : 		 MOTORHEAD перезаписали песню “Ace Of Spades” для британской рекламы пива

16 окт 2010 : 		 Фильм о вокалисте MOTÖRHEAD выйдет на DVD в 2011

1 окт 2010 : 		 Трейлер к фильму о лидере MOTÖRHEAD

21 сен 2010 : 		 LEMMY о своей коллекции нацистских вещей: "Я коллекционирую вещи, а не идеи"

27 авг 2010 : 		 Новая компиляция MOTÖRHEAD выйдет в октябре

16 авг 2010 : 		 Новый DVD MOTÖRHEAD

18 май 2010 : 		 LEMMY о смерти DIO

2 ноя 2009 : 		 MOTÖRHEAD отправятся в студию в феврале

29 сен 2009 : 		 Ударник MOTÖRHEAD стал третьим

4 янв 2009 : 		 Подробности переизданий MOTÖRHEAD

24 июн 2008 : 		 LEMMY рассказывает о новом альбоме MOTÖRHEAD

6 июн 2008 : 		 MOTÖRHEAD завершили запись нового альбома

2 июн 2008 : 		 Обнародовано название нового альбома MOTÖRHEAD

12 май 2008 : 		 Фэн-клуб MOTÖRHEAD выпускает CD

25 янв 2008 : 		 MOTÖRHEAD в студии

21 ноя 2007 : 		 Лемми из MOTÖRHEAD оштрафован за курение

9 сен 2007 : 		 Обновленный DVD Motorhead "Stage Fright"

18 июн 2007 : 		 Новый концертный диск от MOTÖRHEAD в июле

1 ноя 2006 : 		 MOTÖRHEAD переиздадут семидюймовые синглы

28 авг 2006 : 		 Сэмплы с нового альбома MOTORHEAD в сети

14 июл 2006 : 		 Обнародована обложка нового альбома MOTÖRHEAD

13 июн 2006 : 		 Трек-лист нового альбома MOTORHEAD

25 май 2006 : 		 MOTÖRHEAD: Новый альбом в августе

28 ноя 2005 : 		 MOTORHEAD: видео на 'Whorehouse Blues' появилось в сети

21 май 2005 : 		 MOTÖRHEAD готовят DVD к своему юбилею

11 фев 2004 : 		 MOTÖRHEAD запишет кавер на "Whiplash"

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Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью

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Первого сентября состоится выход нового релиза MOTÖRHEAD, получившего название "Under Cöver", который будет доступен в диджипаке, на виниле, в виде делюкс-издания (винил, диджипак и VIP-бейдж), в цифровом варианте и MFiT Audio. В издание войдёт ранее не выпускавшаяся кавер-версия композиции "Heroes", в оригинале записанная Дэвидом Боуи.

Трек-лист:

01. Breaking The Law (produced by Cameron Webb) 2008
02. God Save The Queen (produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2000
03. Heroes (produced by Cameron Webb) 2015
04. Starstruck (produced by Cameron Webb) 2014
05. Cat Scratch Fever (produced by Peter Solley) 1992
06. Jumpin' Jack Flash (produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001
07. Sympathy For The Devil (produced by Cameron Webb) 2015
08. Hellraiser (produced by Billy Sherwood) 1992
09. Rockaway Beach (mixed by Cameron Webb) 2002
10. Shoot 'Em Down (produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001
11. Whiplash (produced by Bruce Bouillet and Bob Kulick) 2005

MOTГ–RHEAD To Release






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil Dmitry
25 июл 2017, 19:48		Лемми жив!


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