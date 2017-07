сегодня



Новый релиз MOTÖRHEAD выйдет осенью Первого сентября состоится выход нового релиза MOTÖRHEAD, получившего название "Under Cöver", который будет доступен в диджипаке, на виниле, в виде делюкс-издания (винил, диджипак и VIP-бейдж), в цифровом варианте и MFiT Audio. В издание войдёт ранее не выпускавшаяся кавер-версия композиции "Heroes", в оригинале записанная Дэвидом Боуи.



Трек-лист:



01. Breaking The Law (produced by Cameron Webb) 2008

02. God Save The Queen (produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2000

03. Heroes (produced by Cameron Webb) 2015

04. Starstruck (produced by Cameron Webb) 2014

05. Cat Scratch Fever (produced by Peter Solley) 1992

06. Jumpin' Jack Flash (produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001

07. Sympathy For The Devil (produced by Cameron Webb) 2015

08. Hellraiser (produced by Billy Sherwood) 1992

09. Rockaway Beach (mixed by Cameron Webb) 2002

10. Shoot 'Em Down (produced by Bob Kulick and Bruce Bouillet) 2001

11. Whiplash (produced by Bruce Bouillet and Bob Kulick) 2005















