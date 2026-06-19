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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
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Behemoth

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Новое видео BEHEMOTH



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I, Scvlptor, новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза I, Scvlptor, выход которого намечен на четвертое сентября:

Side A
1. I, Scvlptor
2. Lord ov the Horizons
3. Rise of the Blackstorm of Evil
4. In Thy Pandemaeternum

Side B

5. Begotten 03:49
6. In League with Satan (Venom cover)
7. The Return of Darkness and Evil (Bathory cover) (live)
8. Lord ov the Horizons (Rough mix)




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19 июн 2026
Dem0niac
Да будет срач!

Песня понравилась, кстати.
19 июн 2026
Lord Iscariah
Скульптор говна я надеюсь?
19 июн 2026
S
SnakeZ
Неплохой клип - местами правда на Unforgiven похож. Песня годная - отличный такой black-pop.
просмотров: 352

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