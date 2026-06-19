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Новое видео BEHEMOTH



I, Scvlptor, новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза I, Scvlptor, выход которого намечен на четвертое сентября:



Side A

1. I, Scvlptor

2. Lord ov the Horizons

3. Rise of the Blackstorm of Evil

4. In Thy Pandemaeternum



Side B



5. Begotten 03:49

6. In League with Satan (Venom cover)

7. The Return of Darkness and Evil (Bathory cover) (live)

8. Lord ov the Horizons (Rough mix) http://www.behemoth.pl







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