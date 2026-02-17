16 фев 2026



BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии



BEHEMOTH опубликовали следующее сообщение:



«За последние несколько недель мы и наша команда получили множество заслуживающих доверия угроз, исходящих от религиозных христианских групп, которые оказывали давление на власти и промоутера в попытке помешать проведению шоу. Эти угрозы вызвали серьезные опасения относительно безопасности группы, включая возможность ареста или физическую опасность.



Мы поддерживали тесный контакт с местным промоутером на протяжении всего этого процесса. Мы хотим прояснить, что эта отмена не является виной промоутера, который действовал добросовестно на каждом этапе. Несмотря на искренние усилия, нам не удалось получить достаточных гарантий того, что группа будет защищена от юридических последствий или угроз безопасности. Исходя из этого, мы приняли решение отменить концерт.



Это еще один пример религиозного фанатизма, пытающегося навязать себя художественному самовыражению, с чем группа недавно столкнулась в Турции. Мы глубоко обеспокоены тем, что ощущаем растущее движение в сторону цензуры по всему миру. В наш современный век артисты не должны сталкиваться с запугиванием, угрозами или риском тюремного заключения за свои произведения.



Независимо от религии, расы или культуры, свобода выражения мнений должна оставаться основополагающим принципом. Мы считаем важным, чтобы люди объединялись в поддержку либеральных ценностей и свободы творчества.



Обращаясь к нашим легионам в Индии, мы глубоко разочарованы тем, что не сможем выступить перед вами. Мы ценим вашу поддержку и надеемся вскоре вернуться.



Оставайтесь сильными. Оставайтесь свободными».



ох и сложная эта работа из болота тащить бегемота





View this post on Instagram

















+0 -2



( 4 ) просмотров: 331

