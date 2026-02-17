Arts
Новости
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии



BEHEMOTH опубликовали следующее сообщение:

«За последние несколько недель мы и наша команда получили множество заслуживающих доверия угроз, исходящих от религиозных христианских групп, которые оказывали давление на власти и промоутера в попытке помешать проведению шоу. Эти угрозы вызвали серьезные опасения относительно безопасности группы, включая возможность ареста или физическую опасность.

Мы поддерживали тесный контакт с местным промоутером на протяжении всего этого процесса. Мы хотим прояснить, что эта отмена не является виной промоутера, который действовал добросовестно на каждом этапе. Несмотря на искренние усилия, нам не удалось получить достаточных гарантий того, что группа будет защищена от юридических последствий или угроз безопасности. Исходя из этого, мы приняли решение отменить концерт.

Это еще один пример религиозного фанатизма, пытающегося навязать себя художественному самовыражению, с чем группа недавно столкнулась в Турции. Мы глубоко обеспокоены тем, что ощущаем растущее движение в сторону цензуры по всему миру. В наш современный век артисты не должны сталкиваться с запугиванием, угрозами или риском тюремного заключения за свои произведения.

Независимо от религии, расы или культуры, свобода выражения мнений должна оставаться основополагающим принципом. Мы считаем важным, чтобы люди объединялись в поддержку либеральных ценностей и свободы творчества.

Обращаясь к нашим легионам в Индии, мы глубоко разочарованы тем, что не сможем выступить перед вами. Мы ценим вашу поддержку и надеемся вскоре вернуться.

Оставайтесь сильными. Оставайтесь свободными».

ох и сложная эта работа из болота тащить бегемота




17 фев 2026
I
Inhuman
Да и пошли эти ссыкливые пшеки в жопу
17 фев 2026
father
Высрете ещё соточку комментариев?
17 фев 2026
Dem0niac
Мир, в котором правит религия, должен нахуй сжечь Господь.
17 фев 2026
gravitgroove
Путь левой руки в его случае - подтирать говно и ею же брать в рот пищу... и не только. О безопасности запел! В публично в инфополе! Осталось только для разного рода фриков и прочих ню эйдж сектантов выбивать особые преференции в мировом праве. Свободу самовыражения (через действия, а не только заявления в его случае) сатанистам! Долгосрочный гнус, которого запустили в инфополе, чтобы делать шире дырку овертона. Люди даже повелись на пиар, что у этого клоуна была онкология. Выбил слезинку у детишек своими жалобами. Испанский стыд! Ждем послание для пуштунов афганистана с подобным нарративом "оставайтесь сильными и свободными... а дальше будет продолжение - " не бойтесь выходить и бороться за вашу свободу" (расширение так называемой демократической торговой зоны в одностороннем порядке: ресурсы за бусы).
просмотров: 331

 ||| =]
[=     =]
