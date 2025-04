8 апр 2025



Новое видео BEHEMOTH



"Lvciferaeon", новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выходящего девятого мая на Nuclear Blast:



01. The Shadow Elite

02. Sowing Salt

03. The Shit Ov God

04. Lvciferaeon

05. To Drown The Svn In Wine

06. Nomen Barbarvm

07. O Venvs, Come!

08. Avgvr (The Dread Vvltvre)







