сегодня



Новое видео BEHEMOTH



"Nomen Barbarvm", новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выпущенного девятого мая на Nuclear Blast:



01. The Shadow Elite

02. Sowing Salt

03. The Shit Ov God

04. Lvciferaeon

05. To Drown The Svn In Wine

06. Nomen Barbarvm

07. O Venvs, Come!

08. Avgvr (The Dread Vvltvre)











+0 -0



просмотров: 162

