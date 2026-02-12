Arts
Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции



BEHEMOTH прокомментировали отмену своих запланированных выступлений в Турции, назвав решение турецких властей отказаться от концертов "примером идеологии, используемой для подавления художественного самовыражения и ограничения культурной свободы".

"Обращаясь к нашим поклонникам в Стамбуле и Анкаре, мы с глубоким разочарованием сообщаем, что наши запланированные выступления в Турции были отменены. Несмотря на то, что в течение дня мы использовали все возможные варианты и провели обширные обсуждения, решение местных властей остается окончательным. Мы просто больше ничего не можем сделать, чтобы изменить это.

Отмены были вызваны давлением со стороны религиозных групп, которые охарактеризовали наше искусство как сатанинскую пропаганду и сочли это неприемлемым. Это еще один пример того, как идеология используется для подавления художественного самовыражения и ограничения культурной свободы. BEHEMOTH всегда выступали за творческую независимость и право артистов выражать себя без цензуры. Музыка не представляет угрозы, но ее подавление должно волновать любого, кто ценит свободу самовыражения.

"Мы искренне сожалеем о тех, кто планировал прийти, кто ехал ради этих концертов и кто был готов разделить с нами этот вечер. Мы боролись за то, чтобы эти концерты состоялись, и мы разделяем ваше разочарование. В Турции одни из самых страстных и преданных поклонников в мире, и мы надеемся, что настанет день, когда мы сможем вернуться в Стамбул и Анкару и выступать для вас без помех. А пока спасибо вам за вашу неизменную поддержку».

Администрация губернатора района Бешикташ отменила концерты в Стамбуле и Анкаре, сославшись на опасения, что мероприятия противоречат "общественным ценностям", после волны негативной реакции в Интернете и обвинений в сатанизме.

«Было установлено, что эти события вызвали общественный резонанс из-за их несовместимости с нашими общественными ценностями», — говорится в заявлении администрации губернатора.

На основании Закона № 2911 о собраниях и демонстрациях, "все концерты, фестивали, групповые и билетные мероприятия, а также аналогичные мероприятия в PSM Zorlu и Zorlu Center запрещены на два дня", — сообщили в офисе.

Губернатор Стамбула Давуд Гюль поддержал это решение, процитировав сообщение администрации губернатора округа в социальных сетях о том, что "в Стамбуле никогда не разрешалась и не будет разрешена никакая деятельность, развращающая общество".

Как сообщает Turkiye Today, постановление, вынесенное администрацией губернатора района Бешикташ, отменило не только шоу BEHEMOTH, но и "все концерты, фестивали и публичные мероприятия, на которые были куплены билеты в PSM Zorlu и в более широком комплексе Zorlu Center" на два дня.

Проправительственная исламистская телекомпания недавно выделила BEHEMOTH и SLAUGHTER TO PREVAIL, чей концерт в Стамбуле 10 февраля также был отменен, заявив, что они пропагандировали сатанизм и представляли угрозу для молодежи.

«Группы под названием SLAUGHTER TO PREVAIL, которые проповедуют сатанизм и крадут веру у молодежи, и BEHEMOTH, которые своими сатанинскими нарядами открыто выступают против религии, приезжают в Турцию. Эти две группы запрещены в России. Мы призываем власти принять срочные меры и отменить эти мероприятия, которые отравляют наших детей и молодежь!»

Последний раз BEHEMOTH играли в Стамбуле в 2019 году на Volkswagen Arena.




12 фев 2026
Corpsegrinder04
Бывает что ж поделать. Можно в Афганистан попробовать с туром прокатиться. Там говорят сейчас по спокойней стало. Из Нергала в его юбке неплохой Бача-Бази получится.
12 фев 2026
J
Jack of Diamonds
Corpsegrinder04, сам не хочешь сгонять?
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
