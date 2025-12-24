Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»

сегодня



Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью ответил на вопрос, становится ли ему "легче или труднее" придумывать что-то, что звучит свежо и ярко каждый раз, когда он выпускает новый альбом:



«Очевидно, что это становится все более и более требовательным, все более сложным делом. Но кто мы такие, чтобы так говорить? Просто возьмите [JUDAS] PRIEST или METALLICA, какая сложная задача стоит перед этими группами — придумать что-то, что будет… Я к тому, что James Hetfield, он открыто говорит об этом сейчас. Таким был "Черный альбом" [METALLICA], и с тех пор это была настоящая борьба. И "Я никогда не был полностью", — вот что он сказал, — "Я никогда не был полностью доволен тем, что мы делаем". И он озвучил это. Так что, поверьте мне, это нелегкая задача. Или возьмите, к примеру, JUDAS PRIEST. Но последний альбом JUDAS PRIEST просто офигенный. Предыдущий, "Firepower", был просто офигенным. Так что я восхищаюсь этими группами и думаю: "Они все еще могут. Если они могут так, то и я смогу". Но это нелегко. Это далеко не так. Вот почему иногда мне приходится обнулять себя»



Ссылаясь на последний альбом BEHEMOTH 2025 года "The Shit Ov God", он продолжил:



«Некоторые люди понимают это, а некоторые — нет. Когда я дал нашему последнему альбому такое название, они были такие: "О, Nergal, ты мог бы придумать что-то и получше". Нет, я не могу сделать что-то лучше. Это лучшее, что я могу тебе предложить. Реально лучшее, что я могу тебе предложить. И если вы не хотите вникать в это и просто видите, что это не просто примитивный слоган, или что-то в этом роде, что это нечто гораздо большее, чем просто провокационное название. Это реально гораздо большее. И вам просто нужно вникнуть. Это не глупое название. Просто возьмите пластинку, прочтите текст песни. Это не тупое название. И в нем есть смысл. Вам просто нужно приложить усилия, как фанату, чтобы переварить это, осмыслить и, в конце концов, понять. Но решать вам. Я сделал свою работу. Теперь все зависит от вас. И я знаю, что это непростое название, и это непростой альбом, и это не какая-то сатанинская болтовня. Такого никогда не было. Это очень сложный, очень требовательный альбом, о названии которого вы можете подумать: "О, с этими чуваками что-то не так. Они не придумали ничего сложного и философского". И это более философично, чем вы думаете.



Но с названием альбома ["The Shit Ov God"] я обнулил себя, потому что помню, как подумал: "Черт возьми". Я украл название "Opvs Contra Natvram" у [психиатра Карла] Юнга, но кто в курсе, кто такой Юнг? И тогда я позаимствовал "'I Loved You At Your Darkest" из Библии… Это вдохновлено Библией. И я подумал, что это красивое название, хотя люди и ворчали по этому поводу. Но я подумал, что в нем содержалось столько глубины, позвольте мне объяснить вам, но все в ответ: "Ты не можешь превзойти "The Satanist"". "The Satanist" — такое название может быть лишь одно, один раз в жизни. И может быть только один "Evangelion" и только один "The Apostasy". Я имею в виду, что, пытаясь превзойти это, вы потерпите неудачу. Вы должны сделать что-то совершенно противоположное, что просто ошеломит людей, и они просто взорвутся. А они такие: "Что это за хрень такая?" А это и есть "The Shit Ov God". Итак, теперь, когда я обнулил себя, если вы понимаете, что я пытаюсь объяснить, теперь я снова могу создать что-то гораздо более сложное, просто чтобы создать динамику. Если проанализировать названия альбомов BEHEMOTH — "The Satanist", то "I Loved You At Your Darkest" — это нечто совершенно иное по динамике. Это относится к чему-то другому. И еще латинское название, которое я украл у Юнга, "Opvs Contra Natvram". И еще "The Shit Ov God". Получается, что у вас есть четыре совершенно разных названия альбомов. И это то, что делает их классными, по крайней мере, для меня. Все они разные, и я делаю их не для того, чтобы они вам понравились. Я называю их, чтобы, б$$$ь, сбить вас с толку. Это моя главная цель — сбивать людей с толку. И мне это удалось!»











