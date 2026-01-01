Новый релиз BEHEMOTH выйдет осенью



Massacre Records на CD, виниле, кассете и в лимитированном боксе выпустит новый релиз BEHEMOTH "I, Scvlptor", в который войдет восемь ранее нереализованных треков.



Thomas Hertler, представитель лейбла: «BEHEMOTH — одна из самых мощных и культовых групп в экстремальном металле, и для нас большая честь представить их поклонникам по всему миру альбом „I, Scvlptor“ на CD и виниле. Это знаковый момент для нашего лейбла, и мы намерены обеспечить этому релизу достойное представление».



Фронтмен BEHEMOTH Adam «Nergal» Darski добавляет: «"I, Scvlptor2 — это последний полноформатный альбом BEHEMOTH — самостоятельное произведение, которое соединяет наше прошлое с новым. Он включает в себя совершенно новые, ранее не выпускавшиеся треки, которые воплощают всю силу нашей концертной энергии, интенсивности и того огня, который движет этой группой на протяжении десятилетий. Мы также вернулись к нашему самому раннему материалу, переработав его с современным акцентом, но сохранив его древний дух. «I, Scvlptor» — это также дань уважения артистам и группам, без которых BEHEMOTH никогда бы не существовал. Приготовьтесь к 40 минутам звукового паломничества, созданного на самом высоком уровне!»







