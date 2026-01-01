19 май 2026 : 		 Новый релиз BEHEMOTH выйдет осенью

8 апр 2026 : 		 Новое видео BEHEMOTH

5 мар 2026 : 		 BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео

16 фев 2026 : 		 BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии

12 фев 2026 : 		 BEHEMOTH не хотят в Турции

30 янв 2026 : 		 Новое видео BEHEMOTH

24 дек 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!»

22 дек 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH о Рождестве: «Это не имеет никакого отношения к религии»

7 дек 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD и SLEEP TOKEN

4 ноя 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH вспомнит первый альбом

9 сен 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

3 авг 2025 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

13 май 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BEHEMOTH

8 апр 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

5 мар 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

29 янв 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

11 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

8 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

2 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

4 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH
Новый релиз BEHEMOTH выйдет осенью



Massacre Records на CD, виниле, кассете и в лимитированном боксе выпустит новый релиз BEHEMOTH "I, Scvlptor", в который войдет восемь ранее нереализованных треков.

Thomas Hertler, представитель лейбла: «BEHEMOTH — одна из самых мощных и культовых групп в экстремальном металле, и для нас большая честь представить их поклонникам по всему миру альбом „I, Scvlptor“ на CD и виниле. Это знаковый момент для нашего лейбла, и мы намерены обеспечить этому релизу достойное представление».

Фронтмен BEHEMOTH Adam «Nergal» Darski добавляет: «"I, Scvlptor2 — это последний полноформатный альбом BEHEMOTH — самостоятельное произведение, которое соединяет наше прошлое с новым. Он включает в себя совершенно новые, ранее не выпускавшиеся треки, которые воплощают всю силу нашей концертной энергии, интенсивности и того огня, который движет этой группой на протяжении десятилетий. Мы также вернулись к нашему самому раннему материалу, переработав его с современным акцентом, но сохранив его древний дух. «I, Scvlptor» — это также дань уважения артистам и группам, без которых BEHEMOTH никогда бы не существовал. Приготовьтесь к 40 минутам звукового паломничества, созданного на самом высоком уровне!»




