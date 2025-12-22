Arts
Новости
Новое видео MEGADETH
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
BATTLE BEAST сменили вокалистку
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
Behemoth

22 дек 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH о Рождестве: «Это не имеет никакого отношения к религии»

7 дек 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD и SLEEP TOKEN

4 ноя 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH вспомнит первый альбом

9 сен 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

3 авг 2025 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

13 май 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BEHEMOTH

8 апр 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

5 мар 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

29 янв 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

11 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

8 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

2 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

4 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии
Лидер BEHEMOTH о Рождестве: «Это не имеет никакого отношения к религии»



Adam "Nergal" Darski, который был воспитан в католической вере, но сейчас известен своими антихристианскими, сатанинскими и анархическими взглядами, использует свою музыку и публичные акции для борьбы с организованной религией. Ему был задан вопрос, празднует ли он Рождество со своей семьёй, на что он ответил:

«Конечно. Во-первых, тот факт, что христиане украли эти праздники у язычников — они просто наклеили на них другие ярлыки, другую наклейку и немного изменили некоторые элементы — не помешает мне наслаждаться тем, что я могу просто расслабиться, ничего не делать и отдыхать с семьёй, потому что в этом и заключается истинный смысл Рождества. Понимаете, о чём я? Речь идёт о времени, проведённом с семьёй, и в этом нет ничего плохого, и это не имеет никакого отношения к религии. Это время, когда все берут отпуск, и всем нужны спокойствие и мир, чтобы расслабиться и отдохнуть. И для меня это не связано с католической традицией. Конечно, католики придумали Санта-Клауса и всю эту ерунду — это в основном коммерция, и мне на это наплевать — но факт в том, что к концу года ты просто замедляешься, не торопишься, тебе не нужно спешить. А погода в Польше в это время не очень — иногда идёт снег, но обычно всё мрачно и уныло.

Я не склонен к депрессии, но этот период года может быть очень радостным, даже если нет солнца и нет никакой энергии. Я понимаю это, когда приходит время. Конечно, я вырос в Польше, поэтому мне не чужды времена года. У нас четыре времени года — хотя на самом деле уже не четыре. Раньше было четыре времени года. Сейчас я бы сказал, что их два или три из-за климатических изменений. Но давайте назовём их циклами. У нас есть эти циклы. И я по-прежнему наслаждаюсь этими циклами большую часть года. Это очень расслабляет и приятно, и я рад, что не путешествую. Я живу далеко от мамы, потому что мой отец умер три года назад. Так что осталась только мама. Она живёт в другом городе, в четырёх часах езды от меня. Поэтому я привожу её к себе. И мы проведём вместе два или три дня, наверное. Больше ни один из нас не выдержит. Но кровь гуще воды, как говорится. Нельзя это отрицать, это так. Хотя именно члены семьи, пожалуй, легче всего могут тебя вывести из себя и разозлить. Но у каждого есть свои скелеты в шкафу, так что к чёрту. Я в порядке. Сейчас самое время поразмышлять. Я могу перебирать вещи, могу почитать книгу. И проходят часы, а я, чёрт возьми, ничего не делаю. И почему-то это очень вдохновляет и успокаивает. Так что мне это нравится».




22 дек 2025
gravitgroove
пока часть высокопоставленных евреев не перешли в христианство топай ножками и хлопай в ладошки, Адам 😊. Уже совсем скоро будет таймаут чтобы переобуться и начать писать песни о любви к Яхве. Имеет полное право!
22 дек 2025
m
mohnatiy
gravitgroove, как бы скоро весь мир не перешёл в самую мирную религию, демографическая ситуация интересная.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
