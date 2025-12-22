сегодня



Лидер BEHEMOTH о Рождестве: «Это не имеет никакого отношения к религии»



Adam "Nergal" Darski, который был воспитан в католической вере, но сейчас известен своими антихристианскими, сатанинскими и анархическими взглядами, использует свою музыку и публичные акции для борьбы с организованной религией. Ему был задан вопрос, празднует ли он Рождество со своей семьёй, на что он ответил:



«Конечно. Во-первых, тот факт, что христиане украли эти праздники у язычников — они просто наклеили на них другие ярлыки, другую наклейку и немного изменили некоторые элементы — не помешает мне наслаждаться тем, что я могу просто расслабиться, ничего не делать и отдыхать с семьёй, потому что в этом и заключается истинный смысл Рождества. Понимаете, о чём я? Речь идёт о времени, проведённом с семьёй, и в этом нет ничего плохого, и это не имеет никакого отношения к религии. Это время, когда все берут отпуск, и всем нужны спокойствие и мир, чтобы расслабиться и отдохнуть. И для меня это не связано с католической традицией. Конечно, католики придумали Санта-Клауса и всю эту ерунду — это в основном коммерция, и мне на это наплевать — но факт в том, что к концу года ты просто замедляешься, не торопишься, тебе не нужно спешить. А погода в Польше в это время не очень — иногда идёт снег, но обычно всё мрачно и уныло.



Я не склонен к депрессии, но этот период года может быть очень радостным, даже если нет солнца и нет никакой энергии. Я понимаю это, когда приходит время. Конечно, я вырос в Польше, поэтому мне не чужды времена года. У нас четыре времени года — хотя на самом деле уже не четыре. Раньше было четыре времени года. Сейчас я бы сказал, что их два или три из-за климатических изменений. Но давайте назовём их циклами. У нас есть эти циклы. И я по-прежнему наслаждаюсь этими циклами большую часть года. Это очень расслабляет и приятно, и я рад, что не путешествую. Я живу далеко от мамы, потому что мой отец умер три года назад. Так что осталась только мама. Она живёт в другом городе, в четырёх часах езды от меня. Поэтому я привожу её к себе. И мы проведём вместе два или три дня, наверное. Больше ни один из нас не выдержит. Но кровь гуще воды, как говорится. Нельзя это отрицать, это так. Хотя именно члены семьи, пожалуй, легче всего могут тебя вывести из себя и разозлить. Но у каждого есть свои скелеты в шкафу, так что к чёрту. Я в порядке. Сейчас самое время поразмышлять. Я могу перебирать вещи, могу почитать книгу. И проходят часы, а я, чёрт возьми, ничего не делаю. И почему-то это очень вдохновляет и успокаивает. Так что мне это нравится».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 380

