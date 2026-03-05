сегодня



BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео



Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH, которое состоялось 15 февраля в Mr.FOX Live House, Bangkok, Thailand, доступно для просмотра ниже:



01. The Shadow Elite

02. Ora Pro Nobis Lucifer

03. Thy Becoming Eternal

04. Conquer All

05. The Shit Ov God

06. Ecclesia Diabolica Catholica

07. Cursed Angel Of Doom

08. Nomen Barbarvm

09. Blow Your Trumpets Gabriel

10. Bartzabel

11. Ov Fire And The Void

12. The Return Of Darkness And Evil (BATHORY cover)

13. Decade Of Therion

14. Chant For Eschaton 2000

15. O Father O Satan O Sun!







