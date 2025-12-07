сегодня



Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD и SLEEP TOKEN



Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью поговорил о том, что многие топовые группы либо ушли, либо близки к уходу со сцены:



«Каждый раз, когда играют GUNS N' ROSES и я рядом, я обязательно иду на концерт. Что касается всех этих старых групп, будь то GUNS, будь то AC/DC, будь то чертова METALLICA, [IRON] MAIDEN, то, во-первых, я фанат их музыки. Я коллекционирую их пластинки. Я всегда был фанатом [этих групп], насколько я помню. И я всегда говорю всем, с кем бы я ни разговаривал, просто сходите и посмотрите на эти группы. Купите билеты и сходите на [их выступление], потому что время летит незаметно. И в мгновение ока окажется, что METALLICA больше нет, и гребаных MAIDEN больше нет. Ты бы подумал: "О, черт. Я должен был пойти и посмотреть на них". Да уж, тебе, б###ь, следовало бы. Поэтому каждый раз, когда эти группы приезжают в Польшу или еще куда-нибудь, где у меня есть возможность, я, черт возьми, иду и смотрю их, отлично понимая, что эта эпоха подходит к концу.



Пройдет еще несколько лет, надеюсь, удачных для [вышеупомянутых] групп и других коллективов — пусть их будет больше, но самих групп будет все меньше и меньше. Список рок-звезд большой сцены, на которые я равняюсь, сокращается. Я имею в виду, я знаю, что PARKWAY DRIVE сейчас, скорее всего, является группой уровня стадионов, но мне это ни о чем не говорит. Я не знаю, что такое PARKWAY DRIVE. Я не знаю, что такое AVENGED SEVENFOLD. Я не знаю, кто такой SLEEP TOKEN. Это не для меня. Это не моя ДНК. В смысле, я ни хрена не понимаю. Наверное, это хорошая музыка. Все это хорошо сыграно, большие постановки и все такое, но как только эти гиганты покинут землю, уйдут со сцены, скажем так, я останусь одинок. Мне будет не на кого ходить».



Забегая вперед, он рассказал о будущем BEHEMOTH и о том, сможет ли его группа продержаться до 70+:



«Мне всего 48 лет. Но, с другой стороны, экстремальный металл на самом деле не хэви-металл. Это разновидность хэви-металла только на стероидах. Очевидно, что для этого требуется гораздо больше энергии, выносливости и физической силы, или как там это называется. И это непросто. Легче не становится.



[В предстоящем австралийском туре] вы увидите BEHEMOTH в расцвете сил, а это значит, что мы точно знаем, как все делать. Мы знаем, как раскрыть наш физический потенциал на протяжении всего сета. И мы по-прежнему можем играть 75-минутный сет, который будет очень динамичным и насыщенным, и вам не придется скучать. Вы же не скажете: "Это, б$$$ь, олдскульная дэт- или блэк-метал группа, которая просто наживается на своем наследии". Нет, нет — мы вложили в это всю свою силу, и мы все в работе.



Когда я смотрю на группы, я не знаю, например, на Klaus Meine из SCORPIONS, этому чуваку почти 80 лет. Эй, моей маме в этом году исполняется 80, если не ошибаюсь, или 79. И он хорошо выглядит. Он едва ходит [по сцене], но голос у него чертовски четкий. И я такой: "Твою мать". Итак, мне 48, и я считаю. [У меня] еще 32 года. Да ни за что на свете! Но, с другой стороны, никогда не знаешь наверняка. Но я предполагаю, что буду еще лет десять. 10 хороших лет гастролей и, возможно, записи еще одного альбома, хотя я сомневаюсь в смысле записи какой-либо новой музыки. Кого, черт возьми, волнует новая музыка в наши дни? Но, в любом случае, я думаю, что у BEHEMOTH впереди как минимум 10 хороших лет, и мы с нетерпением ждем возможности вернуться сюда [в Австралию]».







