Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

*



7 дек 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD и SLEEP TOKEN

4 ноя 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH вспомнит первый альбом

9 сен 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

3 авг 2025 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

13 май 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BEHEMOTH

8 апр 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

5 мар 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

29 янв 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

11 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

8 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

2 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

4 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD и SLEEP TOKEN



zoom
Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью поговорил о том, что многие топовые группы либо ушли, либо близки к уходу со сцены:

«Каждый раз, когда играют GUNS N' ROSES и я рядом, я обязательно иду на концерт. Что касается всех этих старых групп, будь то GUNS, будь то AC/DC, будь то чертова METALLICA, [IRON] MAIDEN, то, во-первых, я фанат их музыки. Я коллекционирую их пластинки. Я всегда был фанатом [этих групп], насколько я помню. И я всегда говорю всем, с кем бы я ни разговаривал, просто сходите и посмотрите на эти группы. Купите билеты и сходите на [их выступление], потому что время летит незаметно. И в мгновение ока окажется, что METALLICA больше нет, и гребаных MAIDEN больше нет. Ты бы подумал: "О, черт. Я должен был пойти и посмотреть на них". Да уж, тебе, б###ь, следовало бы. Поэтому каждый раз, когда эти группы приезжают в Польшу или еще куда-нибудь, где у меня есть возможность, я, черт возьми, иду и смотрю их, отлично понимая, что эта эпоха подходит к концу.

Пройдет еще несколько лет, надеюсь, удачных для [вышеупомянутых] групп и других коллективов — пусть их будет больше, но самих групп будет все меньше и меньше. Список рок-звезд большой сцены, на которые я равняюсь, сокращается. Я имею в виду, я знаю, что PARKWAY DRIVE сейчас, скорее всего, является группой уровня стадионов, но мне это ни о чем не говорит. Я не знаю, что такое PARKWAY DRIVE. Я не знаю, что такое AVENGED SEVENFOLD. Я не знаю, кто такой SLEEP TOKEN. Это не для меня. Это не моя ДНК. В смысле, я ни хрена не понимаю. Наверное, это хорошая музыка. Все это хорошо сыграно, большие постановки и все такое, но как только эти гиганты покинут землю, уйдут со сцены, скажем так, я останусь одинок. Мне будет не на кого ходить».

Забегая вперед, он рассказал о будущем BEHEMOTH и о том, сможет ли его группа продержаться до 70+:

«Мне всего 48 лет. Но, с другой стороны, экстремальный металл на самом деле не хэви-металл. Это разновидность хэви-металла только на стероидах. Очевидно, что для этого требуется гораздо больше энергии, выносливости и физической силы, или как там это называется. И это непросто. Легче не становится.

[В предстоящем австралийском туре] вы увидите BEHEMOTH в расцвете сил, а это значит, что мы точно знаем, как все делать. Мы знаем, как раскрыть наш физический потенциал на протяжении всего сета. И мы по-прежнему можем играть 75-минутный сет, который будет очень динамичным и насыщенным, и вам не придется скучать. Вы же не скажете: "Это, б$$$ь, олдскульная дэт- или блэк-метал группа, которая просто наживается на своем наследии". Нет, нет — мы вложили в это всю свою силу, и мы все в работе.

Когда я смотрю на группы, я не знаю, например, на Klaus Meine из SCORPIONS, этому чуваку почти 80 лет. Эй, моей маме в этом году исполняется 80, если не ошибаюсь, или 79. И он хорошо выглядит. Он едва ходит [по сцене], но голос у него чертовски четкий. И я такой: "Твою мать". Итак, мне 48, и я считаю. [У меня] еще 32 года. Да ни за что на свете! Но, с другой стороны, никогда не знаешь наверняка. Но я предполагаю, что буду еще лет десять. 10 хороших лет гастролей и, возможно, записи еще одного альбома, хотя я сомневаюсь в смысле записи какой-либо новой музыки. Кого, черт возьми, волнует новая музыка в наши дни? Но, в любом случае, я думаю, что у BEHEMOTH впереди как минимум 10 хороших лет, и мы с нетерпением ждем возможности вернуться сюда [в Австралию]».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 18 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 дек 2025
V
VAMPCUT
про современную "стадионную" музыку чётко сказал. кто-нибудь знает хоть одну песню Парквэй драйв? Что вообще такое Парквэй драйв? А любую песню Метлы из 80-х, любой подросток, кто хоть немного в теме, назовет на раз.
7 дек 2025
С
Санчез
Ограничивает себя старой музыкой. И никакого развития музыкального вкуса и интересов
7 дек 2025
resurgamresponses
Санчез, а зачем ему оно, это ж не работа, это хобби.
я люблю старый бегежмот, а новый крут но уже не то , что было ранее ))
7 дек 2025
С
Санчез
resurgamresponses, а причем тут размышления о том, работа это или хобби? Я понимаю, каждый слушает то, что нравится ему... Но извините, на протяжении 20-40 лет слушать один и тот же жанр, одну и ту же группу, один и тот же стиль, одни и те же 70е или 80е - же то диагноз. Надо ломать границы, искать что-то новое, и так далее. Иначе так ни одного жанра нового не увидим, и ничего свежего не услышим. Музыка же так и появляется, взять тот же фанк метал - собрались любитель двух разных направлений, фанка, панка, металла и рока... И збс же!
7 дек 2025
С
Санчез
resurgamresponses, понимаешь, без развития и поиска чего то нового не будет эволюции и прочих штук, которые подарили нам всякие жанры Как треш, Блэк, дэт, прогрессив Роки металлы и панки
7 дек 2025
V
VAMPCUT
Санчез, ну и какое развитие дают нынешние бородачи в очках и бейсболках с семиструнами? я периодически пытаюсь что-то такое послушать. в итоге мне становится мучительно больно за 2-3 бессмысленно потраченные на это нотомарание минуты
7 дек 2025
С
Санчез
VAMPCUT, думаешь людям в 70е, которые до этого слушали более лёгкую и доступную музыку 50х и 60х, тоже ВСЕМ понравился зарождающийся хэви метал, хард рок и панк рок? Так сразу?)
Всему свое время.
Я вот раньше не любил те же треши, блэки, дэты и всякие индастриал и гранж. Потом расслушал, полюбил, понравилось, добавил в плейлист.
7 дек 2025
V
VAMPCUT
Санчез, ну когда Бетховен впервые исполнял свои великие симфонии, многие слушатели и критики тоже негативно отзывались о них т.к. понять новаторский замысел Гения не всегда можно сразу. И я вот не сомневаюсь, что Метла и Мэйден останутся. И In the nightside.... и DMDS например останутся и будут востребованы. Почему? Потому что это законченные целостные музыкальные произведения, в которые вложен талант и труд. Если не трудно назови хоть один значимый альбом металкорщиков (или кого-там из "бармалеев"), чтобы его можно было прослушать и не свернуть челюсть от зевоты.
7 дек 2025
Lord Iscariah
Санчез, чел, если смотреть объективно, то старая музыка реально лучше. Много уникального и интересного, даже до сих пор можно найти, а что уже найдено слушается как в первый раз. Тут Нергала можно понять. Новые группы по большей части безликое говно все похожие друг на друга, пусть какие-то из них реально цепляют своими песнями. Метал индустрия давно уже в говно скатилась. Все лучшее было сыграно в 80-х, в небольшом количестве в 90-х.
7 дек 2025
С
Санчез
Lord Iscariah, эта объективность в чем выражается то? На пользователях данного сайта, или как?
Если спросить более старое поколение - для них пик музыкального шедевра это всякие советские ВИА, Моцарты и прочее. Они также думали, что эти всякие хэви металлы и прочие драг металлы - дерьмо собачье. И что?
Да, дэткор и металкор слишком выражаются и отличаются от традишки 80х, но это не повод ставить крест на жанре. Как и я не стал ставить крест на каком нибудь хардкоре, Пауэр металле или блэке. Везде всего понемногу нравится, и мне в кайф реально. Не ограничиваю себя ни в чем, и вам всем советую. Хорошая музыка есть - ее искать надо, а не ждать когда пенсионеры и ветераны 60х, 70х, 80х и так далее запишут новый шедевр, КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА....
Тут два пути - либо развиваться и грубо говоря "шарить", либо сидеть к одной р той же луже на протяжении 50 лет и пердеть под себя. У меня все
7 дек 2025
resurgamresponses
все верно подмечено. прямо добавка к недавним размышлениям на дс о новой музыке, развиттии и нашем восприятии процесса
7 дек 2025
a
asog
Ну он старпер, зоть и моложе меня чуток, вот и бухтит
7 дек 2025
a
asog
Ну он старпер, зоть и моложе меня чуток, вот и бухтит
7 дек 2025
a
asog
Ну он старпер, хоть и моложе меня чуток, вот и бухтит
7 дек 2025
a
asog
Ну он старпер, хоть и моложе меня чуток, вот и бухтит
7 дек 2025
gravitgroove
И развернутся хляби небесные стыдливыми слезами и кишечным спазмом предков, когда польский Бегемот затопает сапожками на одной сцене и одном отделении с Linkin Park в братских объятиях, и прокрехтит в один микрофон с альтернативной поп-группой тест их самой известной у аудитории Spotify и Youtube песни.
7 дек 2025
Lord Iscariah
gravitgroove, и католики пидерасты-трансгендеры будут крестить это событие хваля своего божка.
7 дек 2025
M
Mike Barlow
Хоть один нормальный, не гнется под нынешнюю нетакусечную моду.
I'm the grave at the 80's
I'm the living death
просмотров: 700

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом