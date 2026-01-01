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Behemoth

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|||| 29 июн 2026

BEHEMOTH замолчат на год... или больше



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Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью ответил на вопрос, почему BEHEMOTH дают лишь несколько фестивальных выступлений этим летом:

«У нас был выбор: либо провести полноценный летний тур, либо сосредоточиться на большом хедлайнерском или совместном туре осенью. Мы выбрали второй вариант.

Все уже объявлено: DIMMU BORGIR, BEHEMOTH и DARK FUNERAL отправятся в совместный европейский тур из 16 концертов. Сейчас именно на нем сосредоточено все наше внимание. Чтобы не ставить этот тур под угрозу, мы решили ограничиться лишь несколькими фестивалями в июне. В июле и августе никаких концертов не будет, чтобы они не пересекались с октябрьскими датами. Так что летом — всего четыре крупных фестиваля с хорошими слотами, затем полноценная постановка для осеннего тура, потом три месяца тишины и финальный тур. После него мы вообще ничего не планируем. По сути, завершим октябрьские концерты — и BEHEMOTH уходят в спячку».

Он также рассказал, почему коллектив намерен сделать почти весь 2027 год выходным:

«Нам нужно перезарядить батарейки. Нужно переосмыслить многое, обновиться. А для этого требуется время. Я совершенно не хочу ничего форсировать. Поэтому мы рассчитываем как минимум на год полного отдыха — никаких активностей».

При этом группа не исчезнет полностью.

«Возможно, мы будем выпускать новую музыку. Перед туром выйдет новый EP — хотя по продолжительности это практически полноценный альбом, около 40 минут материала. Кроме того, мы готовим еще один специальный релиз на следующий год, но пока не могу раскрывать подробности. Так что в лагере BEHEMOTH жизнь продолжится, но живых выступлений не будет. Я и интервью практически перестал давать. Мы просто хотим немного расслабиться».

Говоря о предстоящем европейском туре, Nergal признался, что продажи билетов идут очень успешно:

«Продажи сейчас просто отличные. Возможно, это прозвучит самоуверенно, но мы рассчитываем провести крупнейший блэк-металл-тур всех времен».

Он напомнил, что предыдущий тур с SATYRICON и ROTTING CHRIST уже установил очень высокую планку.

«Тогда мы провели крупнейший концерт в истории Вроцлава — шесть тысяч зрителей и солд-аут. В среднем посещаемость составляла две-три тысячи человек за вечер, а во Вроцлаве было шесть тысяч. Думаю, этой осенью мы вполне можем превзойти те результаты».

Дополнительным стимулом для музыкантов стало участие давних друзей.

«Мы хорошие друзья с DARK FUNERAL. Мы хорошие друзья с DIMMU BORGIR. Я знаю этих ребят еще с начала девяностых. У нас за плечами длинная совместная история. Мы уже ездили вместе по США лет двадцать назад. И теперь снова разделим одну сцену. Это потрясающее ощущение, и я реально с нетерпением жду этот тур!»




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