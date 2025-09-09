Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
все новости группы



*

Behemoth

*



9 сен 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

3 авг 2025 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

13 май 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BEHEMOTH

8 апр 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

5 мар 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

29 янв 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

11 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

8 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

2 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

4 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной
| - |

|||| 9 сен 2025

Новое видео BEHEMOTH



Avgvr (The Dread Vvltvre), новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выпущенного девятого мая на Nuclear Blast:

01. The Shadow Elite
02. Sowing Salt
03. The Shit Ov God
04. Lvciferaeon
05. To Drown The Svn In Wine
06. Nomen Barbarvm
07. O Venvs, Come!
08. Avgvr (The Dread Vvltvre)




Like!+2Dislike!-1


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 сен 2025
B
Barmaley71
кино хорошее, песня тоже зашла
9 сен 2025
L
LU---
дрисня какая то.....ни одного риффа.возня и ор.........ноль грува фу
