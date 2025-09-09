9 сен 2025



Новое видео BEHEMOTH



Avgvr (The Dread Vvltvre), новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выпущенного девятого мая на Nuclear Blast:



01. The Shadow Elite

02. Sowing Salt

03. The Shit Ov God

04. Lvciferaeon

05. To Drown The Svn In Wine

06. Nomen Barbarvm

07. O Venvs, Come!

08. Avgvr (The Dread Vvltvre)







+2 -1



( 2 ) просмотров: 363

