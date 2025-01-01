сегодня



Лидер BEHEMOTH вспомнит первый альбом



Лидер BEHEMOTH Nergal анонсировал несколько фестивальных выступлений, в рамках которых он целиком исполнит материал альбома "Sventevith (Storming Near The Baltic)" при поддержке MISÞYRMING.







