Новости
Новости.Рус
Новости
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 40
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 31
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 31
*Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец» 25
*TRACY G: «Металлисты довольно ограниченны» 24
Новости
все новости группы

Behemoth



*

Behemoth

*



4 ноя 2025 : 		 Лидер BEHEMOTH вспомнит первый альбом

9 сен 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

3 авг 2025 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

13 май 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 апр 2025 : 		 Видео полного выступления BEHEMOTH

8 апр 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

5 мар 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

29 янв 2025 : 		 Новое видео BEHEMOTH

11 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

8 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

2 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

4 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH
Лидер BEHEMOTH вспомнит первый альбом



Лидер BEHEMOTH Nergal анонсировал несколько фестивальных выступлений, в рамках которых он целиком исполнит материал альбома "Sventevith (Storming Near The Baltic)" при поддержке MISÞYRMING.




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

