сегодня



Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью



12 сентября Metal Blade Records выпустит переиздание альбома BEHEMOTH Pandemonic Incantations с семью бонус-треками и новым оформлением от Eliran Kantor. Релиз будет доступен в цифровом варианте, на двойном CD и двойном виниле следующих вариантов:



– Maroon Marbled (US)

– 180g Black (EU)

– Transparent Beige Brown Marbled (EU – Ltd. 700)

– Bone/Brown Splatter Vinyl (EU – Ltd. 300)



Трек-лист:



“Diableria (The Great Introdvction)”

“The Thovsand Plagves I Witness”

“Satan’s Sword (I Have Become)”

“In Thy Pandemaeternvm”

“Driven By The Five-Winged Star”

“The Past Is Like A Fvneral”

“The Entrance To The Spheres Of Mars”

“With Spell Of Infern”

“Chwała Mordercom Wojciecha (997-1997 Dziesięć Wieków Hańby)”

“With Spell Of Inferno (Mefisto)”

“Hidden In A Fog” (1997 Version)

“Sventevith (Storming Near The Baltic)” (1997 Version)

“The Thovsand Plagves I Witness” (Rough Mix)

“Satan’s Sword (I Have Become)” (Rough Mix)

“Entrance To The Spheres Of Mars” (Rough Mix)

“Driven By The Five-Winged Star” (Rough Mix) http://www.behemoth.pl







+0 -0



просмотров: 58