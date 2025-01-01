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Behemoth

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Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью



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12 сентября Metal Blade Records выпустит переиздание альбома BEHEMOTH Pandemonic Incantations с семью бонус-треками и новым оформлением от Eliran Kantor. Релиз будет доступен в цифровом варианте, на двойном CD и двойном виниле следующих вариантов:

– Maroon Marbled (US)
– 180g Black (EU)
– Transparent Beige Brown Marbled (EU – Ltd. 700)
– Bone/Brown Splatter Vinyl (EU – Ltd. 300)

Трек-лист:

“Diableria (The Great Introdvction)”
“The Thovsand Plagves I Witness”
“Satan’s Sword (I Have Become)”
“In Thy Pandemaeternvm”
“Driven By The Five-Winged Star”
“The Past Is Like A Fvneral”
“The Entrance To The Spheres Of Mars”
“With Spell Of Infern”
“Chwała Mordercom Wojciecha (997-1997 Dziesięć Wieków Hańby)”
“With Spell Of Inferno (Mefisto)”
“Hidden In A Fog” (1997 Version)
“Sventevith (Storming Near The Baltic)” (1997 Version)
“The Thovsand Plagves I Witness” (Rough Mix)
“Satan’s Sword (I Have Become)” (Rough Mix)
“Entrance To The Spheres Of Mars” (Rough Mix)
“Driven By The Five-Winged Star” (Rough Mix)




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