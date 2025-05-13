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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 82
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 49
*Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «... 23
*OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146% 22
*Новое видео BATTLE BEAST 18
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Behemoth

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Новое видео BEHEMOTH



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"Sowing Salt", новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выпущенного девятого мая на Nuclear Blast:

01. The Shadow Elite
02. Sowing Salt
03. The Shit Ov God
04. Lvciferaeon
05. To Drown The Svn In Wine
06. Nomen Barbarvm
07. O Venvs, Come!
08. Avgvr (The Dread Vvltvre)




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13 май 2025
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smolet18-02-44
Мне понравилось, вот если бы весь альбом был в таком ключе. 

















просмотров: 395





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