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Metal Church

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Гитарист METAL CHURCH: «Первое шоу нового состава было прекрасным!»



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KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью рассказал о проблемах со спиной, из-за которых METAL CHURCH пришлось отменить концерты в 2024 году, и поделился новостями о своем состоянии:

«Сейчас ситуация постепенно налаживается. Это долгий процесс, но все наконец-то начинает вставать на свои места. В конце концов мне порекомендовали действительно хорошего специалиста по спортивной медицине в Фениксе.

Я живу в районе Joshua Tree, в Южной California, так что ехать туда около четырех часов. Но мы как раз репетировали в Фениксе, потому что Ken Mary и Dave Ellefson живут там. Мы нашли студию для репетиций, и мне посоветовали врача. Я прошел всего одну процедуру, а уже почувствовал серьезное улучшение. Кроме того, после последнего концерта я взял паузу и начал самостоятельно заниматься некоторыми вещами, которые тоже помогают».

Затем Kurdt подробнее рассказал о диагнозе:

«Это было очень жестко, приятель. Реально очень жестко. У меня стеноз позвоночного канала. Точнее, он никуда не делся, но сейчас я с ним борюсь. И в процессе выяснилось, что все мышцы — буквально от шеи до самых ступней — у меня превратились в один сплошной узел. Наконец-то нашелся врач, который действительно понимает, что делает.

Из-за того, что тело долгое время пыталось удерживать меня в вертикальном положении, пока позвоночник был перекошен, мышцы постоянно компенсировали нагрузку и буквально закаменели. Именно поэтому мне было так тяжело долго стоять на ногах. Сейчас я хожу к врачу каждую неделю, и он буквально разминает и растягивает все мои зажатые мышцы.

Больно? Еще как.

Такое ощущение, будто тебя разрывают на части. Но при этом внутри ты понимаешь: "Да, именно это мне и нужно". Тело каким-то образом само знает, что ему необходимо. Так что, по сути, я сейчас один большой мышечный узел, который постепенно распутывают».

Несмотря на болезненное лечение, музыкант уже замечает серьезный прогресс:

«Сейчас мне намного лучше. Правда, намного лучше. К тому моменту, когда мы начнем полноценно гастролировать в конце следующего месяца, думаю, я уже буду в довольно хорошей форме. Наконец-то я нашел человека, который действительно знает свое дело.

Потому что за последние пятнадцать-двадцать лет я получил массу плохих советов от хиропрактиков, врачей и прочих специалистов. И это не только не помогало — иногда становилось даже хуже. Поэтому пауза в работе, отдых и правильное лечение наконец-то начали приносить результат. Все идет к лучшему. Определенно идет к лучшему. И я невероятно рад, что могу это сказать».

В завершение Kurdt заметил, что подобные проблемы сегодня встречаются у очень многих людей:

«Сейчас у огромного количества людей проблемы со спиной, потому что мы постоянно сидим. Вот откуда все это берется. Мы часами сидим перед компьютерами. Потом я прихожу в студию — и снова сижу. Иногда вообще удивляешься, как мы все еще способны вставать на ноги. Ладно, хватит уже этих старческих разговоров!»




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1 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
Напоминаю, что Курт Вандерхуф любит мужские писюны. Всем хорошего дня!
1 июл 2026
father
Вашингтон Ирвинг, напоминаю также, что у него в группе на басу играет дедуля, готовый показать свой писюн, особенно тем, кто помоложе:)
просмотров: 296

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