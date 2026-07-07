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Sepultura

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Вокалист SEPULTURA: «Мы хотим уйти на вершине»



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DERRICK GREEN в недавнем интервью рассказал о решении группы отправиться в прощальный тур.

«Мы уже больше года гастролируем в рамках нашего прощального тура. С самого начала мы знали, что хотим сыграть как можно больше концертов по всему миру, но не хотели проводить всё в одном непрерывном отрезке. Поэтому мы растянули тур на два года, и сейчас идет его заключительная часть.

Нам показалось правильным поставить точку именно сейчас — на очень хорошем этапе нашей карьеры. Завершить историю с ощущением, что мы приняли верное решение, что мы отлично играем, по-прежнему способны выкладываться на сцене и что между нами сохраняются прекрасные отношения. Всё складывается позитивно, и мы решили: сейчас самое время уйти и чествовать историю SEPULTURA, ведь она получилась долгой, невероятной и совершенно уникальной. Именно этим мы сейчас и занимаемся — отмечаем этот путь вместе со всеми, кто был частью истории SEPULTURA на протяжении всех этих лет».

На вопрос, какие три-четыре главные причины подтолкнули группу к завершению карьеры именно сейчас, Derrick ответил:

«Думаю, прежде всего — сама жизнь. Все мы постоянно меняемся, развиваемся, движемся вперед, и вместе с этим меняется наше мировоззрение.

Наш цикл всегда был одним и тем же: сочинение материала, запись альбома, гастроли — и снова по кругу. Это потрясающий цикл, но мы живем в нем уже очень много лет. А для артистов важно иногда выходить за привычные рамки и бросать себе новые вызовы, особенно в творчестве.

Когда творческий процесс становится механическим, предсказуемым, превращается просто в работу — в настоящую рутину, — это уже не так привлекает. Мы всегда занимались музыкой прежде всего из любви к искусству, а не потому, что обязаны это делать. И когда всё начинает превращаться в однообразную, утомительную работу, приходит время остановиться и переосмыслить, где ты находишься. Именно это мы и сделали.

Мы вместе пришли к выводу, что нет смысла ждать, пока случится что-то плохое или группа начнет разваливаться изнутри. Нам показалось гораздо правильнее уйти по собственной воле — на пике формы.

Поэтому причина — это сама жизнь, тот этап, на котором мы сейчас находимся, положение группы и ее история. Всё просто сошлось в одной точке. Мы существуем уже столько лет — гораздо дольше, чем удается большинству групп. Эта история естественным образом подошла к своему завершению.

И мы счастливы отпраздновать всё, чего SEPULTURA добилась за эти годы, все наши достижения и весь пройденный путь. Поэтому это не повод для грусти. Наоборот, это праздник, который мы разделяем со всеми нашими поклонниками, путешествуя по миру и прощаясь с ними».

Говоря о том, как осознание того, что этот тур станет для SEPULTURA последним, влияет на атмосферу каждого концерта, Derrick сказал:

«Для нас всегда было важно выкладываться на сцене без остатка — и раньше, и сейчас. Но теперь особенно ощущается отклик публики. Это уже совсем другие эмоции, потому что люди понимают: возможно, они видят SEPULTURA вживую в последний раз.

По крайней мере, я очень остро чувствую это со сцены. До концерта, во время него и после всплывает множество воспоминаний — о разных странах, выступлениях, людях, с которыми нас свела судьба, о культурах, частью которых нам довелось стать. Всё это накрывает во время тура.

Честно говоря, я и представить не мог, насколько сильно это повлияет на меня. Но всё оказалось гораздо глубже, чем я ожидал, особенно когда лично общаешься с поклонниками и слышишь их истории».




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7 июл 2026
Corpsegrinder04
Стало много концертов. Поднял голову Грин.
просмотров: 60

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