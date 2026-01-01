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Sepultura

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Вокалист SEPULTURA о своей новой группе



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В новом интервью Oran O'Beirne из Overdrive.ie фронтмен SEPULTURA Derrick Green вновь рассказал о своих планах после завершения прощального тура группы:

«Я определенно хочу и дальше заниматься музыкой. Очень хотелось бы создать новую группу. Именно этим сейчас и занимаюсь: ищу музыкантов, встречаюсь с людьми и смотрю, что из этого может получиться».

Отвечая на вопрос о том, каким он видит музыкальное направление своего будущего проекта, Derrick сказал:

«Мне хочется, чтобы музыка оставалась такой же тяжелой, но при этом стала более мелодичной. Хочу сочетать чистый вокал и экстремальный, чтобы было больше пения и скрима одновременно. Именно такое настроение сейчас у меня в голове. И, конечно, музыка должна быть построена на груве.

Но всё будет зависеть от того, какие люди соберутся вместе и помогут воплотить эту идею. Я уже начал общаться с разными музыкантами и пытаюсь понять, какое сочетание будет лучшим.

Сейчас вообще очень интересное время для музыкальной сцены. Я живу в Лос-Анджелесе, здесь постоянно выступают самые разные группы, и благодаря этому я открыл для себя множество коллективов, о которых раньше даже не слышал.

Особенно здорово сейчас развивается хардкор. Я сам вырос на этой сцене, поэтому мне невероятно приятно видеть, насколько она выросла и насколько масштабной стала. При этом каждая группа сохраняет свою индивидуальность, выделяется собственным характером, невероятной энергетикой. На сцене собрались очень разные люди, и мне нравится видеть это разнообразие, потому что раньше такого не было».

Derrick также рассказал, что после окончания гастролей с SEPULTURA хочет уделить внимание и другим проектам, не связанным напрямую с музыкой.

«Мне всегда хотелось заниматься озвучиванием — будь то анимация или рекламные проекты. Этим я собираюсь заняться всерьез, на все сто процентов.

Кроме того, меня по-прежнему очень интересует тема растительного питания и всего, что с этим связано. Если появятся какие-то интересные идеи, я с удовольствием приму в них участие.

Мне очень нравится работать с Tanya O'Callaghan [бывшей басисткой WHITESNAKE, а ныне участницей сольной группы Bruce Dickinson]. Надеюсь, нам удастся продолжить работу над нашим проектом "Highway To Health" — так называется наше веб/телешоу о путешествиях и растительном образе жизни.

У нас осталось огромное количество отснятого материала, который так и не был опубликован. Его еще предстоит смонтировать. Надеюсь, мы сможем развить этот проект дальше.

В общем, после окончания тура передо мной откроется много возможностей. Сейчас я постепенно складываю всё это у себя в голове, но при этом стараюсь не отвлекаться и полностью сосредоточиться на многочисленных концертах, которые еще ждут нас впереди».

Переход на растительное питание (plant-based) стал одним из самых масштабных глобальных трендов, кардинально меняющих мировую пищевую индустрию, экологию и подход к здоровью человека. Сегодня это направление вышло далеко за рамки строгого веганства: миллионы людей называют себя флекситарианцами, сознательно сокращая потребление мяса и молока в пользу растительных альтернатив




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