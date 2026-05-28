Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 30
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 27
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 22
[= ||| все новости группы



*

Sepultura

*



28 май 2026 : 		 SEPULTURA определилась с последним шоу

18 май 2026 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был шок»

17 май 2026 : 		 EVAN SEINFELD присоединился на сцене к SEPULTURA

28 апр 2026 : 		 Вокалист SEPULTURA мутит новую группу

21 апр 2026 : 		 ANDREAS KISSER: «Будет ли SEPULTURA играть после финального тура? Ну а почему бы и нет...»

17 апр 2026 : 		 GREYSON NEKRUTMAN: «Разве я мог сказать SEPULTURA нет?»

2 апр 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

26 мар 2026 : 		 SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a

24 мар 2026 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

27 фев 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

17 фев 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым

30 янв 2026 : 		 SEPULTURA готовят ЕР

17 дек 2025 : 		 Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEPULTURA определилась с последним шоу



zoom
После более чем четырёх десятилетий выступлений на крупнейших сценах мира бразильско-американские металлисты SEPULTURA объявили о последнем концерте в своей карьере. Историческое выступление состоится 7 ноября 2026 года на арене Mercado Livre Arena Pacaembu в Сан-Паулу, Бразилия, и станет финальной точкой одной из самых влиятельных команд в истории мирового тяжёлого металла.

Mercado Livre Arena Pacaembu имеет для группы особое значение. Эта площадка связана с историей SEPULTURA ещё с начала 1990-х, прежде всего благодаря культовому концерту на Praça Charles Miller, который помог окончательно утвердиться группе в Бразилии. Спустя десятилетия SEPULTURA возвращаются туда же, чтобы завершить свою историю — именно там, где во многом формировалось их наследие.

Прощальное шоу задумывается не просто как концерт, а как масштабное празднование истории SEPULTURA, объединяющее разные поколения, эпохи и музыкантов, ставших частью пути группы за последние 40 лет. Идея состоит в том, чтобы превратить финальное выступление в уникальный момент памяти, единения и чествования бразильской тяжёлой музыки и её влияния на мировой сцене.

Среди уже подтвержденных международных участников — METAL ALLEGIANCE, в состав которого входят одни из самых уважаемых музыкантов мировой металл-сцены: Mike Portnoy из DREAM THEATER, Alex Skolnick и Chuck Billy из TESTAMENT, бывший гитарист MACHINE HEAD Phil Demmel, Troy Sanders из MASTODON, а также басист и основатель проекта — Mark Menghi.

Кроме этого, на сцене появятся KRISIUN — одна из самых уважаемых дэт-групп мира — и американские трэш-металлисты SACRED REICH. Имена других специальных гостей будут объявлены позднее.

Ожидается и участие бывших участников SEPULTURA, а также музыкантов, связанных с историей группы на протяжении десятилетий, включая Jean'а Dolabella'у и Jairo Guedz'а, который играл в составе до прихода гитариста Andreas'a Kisser'a.

Основанная в Belo Horizonte в 1984 году, SEPULTURA помогла заново определить границы тяжёлого металла и стала самой известной бразильской рок-группой на международной сцене. Благодаря таким знаковым альбомам, как «Beneath The Remains», «Arise», «Chaos A.D.» и «Roots», группа повлияла на целые поколения музыкантов и открыла двери для бразильской тяжёлой музыки по всему миру.

За свою карьеру SEPULTURA выступали на крупнейших фестивалях планеты, включая Rock In Rio, Lollapalooza, Wacken Open Air, Hellfest и Download, создав наследие, которое давно вышло за рамки металла и заняло прочное место в истории музыки.

Финальное шоу SEPULTURA на Mercado Livre Arena Pacaembu обещает стать историческим, эмоциональным и незабываемым вечером-прощанием, полностью соответствующим значению группы как для бразильской культуры, так и для мировой металл-сцены.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 май 2026
BaphometsGuitar
про krisiun узнал из этой новости, а они оказывается гранды дэта
28 май 2026
N
Nepalcev
BaphometsGuitar, ну, чисто по-братски...
просмотров: 268

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом