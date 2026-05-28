SEPULTURA определилась с последним шоу



После более чем четырёх десятилетий выступлений на крупнейших сценах мира бразильско-американские металлисты SEPULTURA объявили о последнем концерте в своей карьере. Историческое выступление состоится 7 ноября 2026 года на арене Mercado Livre Arena Pacaembu в Сан-Паулу, Бразилия, и станет финальной точкой одной из самых влиятельных команд в истории мирового тяжёлого металла.



Mercado Livre Arena Pacaembu имеет для группы особое значение. Эта площадка связана с историей SEPULTURA ещё с начала 1990-х, прежде всего благодаря культовому концерту на Praça Charles Miller, который помог окончательно утвердиться группе в Бразилии. Спустя десятилетия SEPULTURA возвращаются туда же, чтобы завершить свою историю — именно там, где во многом формировалось их наследие.



Прощальное шоу задумывается не просто как концерт, а как масштабное празднование истории SEPULTURA, объединяющее разные поколения, эпохи и музыкантов, ставших частью пути группы за последние 40 лет. Идея состоит в том, чтобы превратить финальное выступление в уникальный момент памяти, единения и чествования бразильской тяжёлой музыки и её влияния на мировой сцене.



Среди уже подтвержденных международных участников — METAL ALLEGIANCE, в состав которого входят одни из самых уважаемых музыкантов мировой металл-сцены: Mike Portnoy из DREAM THEATER, Alex Skolnick и Chuck Billy из TESTAMENT, бывший гитарист MACHINE HEAD Phil Demmel, Troy Sanders из MASTODON, а также басист и основатель проекта — Mark Menghi.



Кроме этого, на сцене появятся KRISIUN — одна из самых уважаемых дэт-групп мира — и американские трэш-металлисты SACRED REICH. Имена других специальных гостей будут объявлены позднее.



Ожидается и участие бывших участников SEPULTURA, а также музыкантов, связанных с историей группы на протяжении десятилетий, включая Jean'а Dolabella'у и Jairo Guedz'а, который играл в составе до прихода гитариста Andreas'a Kisser'a.



Основанная в Belo Horizonte в 1984 году, SEPULTURA помогла заново определить границы тяжёлого металла и стала самой известной бразильской рок-группой на международной сцене. Благодаря таким знаковым альбомам, как «Beneath The Remains», «Arise», «Chaos A.D.» и «Roots», группа повлияла на целые поколения музыкантов и открыла двери для бразильской тяжёлой музыки по всему миру.



За свою карьеру SEPULTURA выступали на крупнейших фестивалях планеты, включая Rock In Rio, Lollapalooza, Wacken Open Air, Hellfest и Download, создав наследие, которое давно вышло за рамки металла и заняло прочное место в истории музыки.



Финальное шоу SEPULTURA на Mercado Livre Arena Pacaembu обещает стать историческим, эмоциональным и незабываемым вечером-прощанием, полностью соответствующим значению группы как для бразильской культуры, так и для мировой металл-сцены.







