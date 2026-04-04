Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на обвинения в плагиате



Бывший гитарист MEGADETH Kiko Loureiro обвинил группу ARCH ENEMY в плагиате. На это последовал ответ бывшей вокалистки и нынешнего менеджера группы Angela Gossow:



Kiko заявил, что новый сингл ARCH ENEMY «To The Last Breath» звучит похоже на его сольный трек «Talking Dreams». Он поделился своими опасениями в посте в социальных сетях:



«Просто помогаю продвигать новую песню Arch Enemy… Не стоит благодарности».



Angelв ответила на слова Loureiro:



«Честно говоря, никогда раньше не слышала песню Kiko. Там совпадают три ноты? Думаю, в музыке такое не редкость. Я слышала много нот ARCH ENEMY в других песнях, но никогда бы не обвинила другую группу в плагиате... Скорее наоборот, я бы, наверное, почувствовала себя польщённой, что вдохновляю других.



Так грустно читать такой пост от гитариста, которого мы все уважали. Какой в этом смысл? Если ты действительно считаешь, что у тебя есть основания, свяжись с нами и обсуди это профессионально, а не публикуй такие посты. С уважением, менеджмент, который привык осторожно подходить к подобным обвинениям и предпочитает решать вопросы с осторожностью».



Michael Amott также высказался по поводу этой ситуации. Он прокомментировал пост Kiko:



«Спасибо, брат… Мне стоит уделить больше внимания твоей сольной работе!»











