*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
4 апр 2026

Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на обвинения в плагиате



Бывший гитарист MEGADETH Kiko Loureiro обвинил группу ARCH ENEMY в плагиате. На это последовал ответ бывшей вокалистки и нынешнего менеджера группы Angela Gossow:

Kiko заявил, что новый сингл ARCH ENEMY «To The Last Breath» звучит похоже на его сольный трек «Talking Dreams». Он поделился своими опасениями в посте в социальных сетях:

«Просто помогаю продвигать новую песню Arch Enemy… Не стоит благодарности».

Angelв ответила на слова Loureiro:

«Честно говоря, никогда раньше не слышала песню Kiko. Там совпадают три ноты? Думаю, в музыке такое не редкость. Я слышала много нот ARCH ENEMY в других песнях, но никогда бы не обвинила другую группу в плагиате... Скорее наоборот, я бы, наверное, почувствовала себя польщённой, что вдохновляю других.

Так грустно читать такой пост от гитариста, которого мы все уважали. Какой в этом смысл? Если ты действительно считаешь, что у тебя есть основания, свяжись с нами и обсуди это профессионально, а не публикуй такие посты. С уважением, менеджмент, который привык осторожно подходить к подобным обвинениям и предпочитает решать вопросы с осторожностью».

Michael Amott также высказался по поводу этой ситуации. Он прокомментировал пост Kiko:

«Спасибо, брат… Мне стоит уделить больше внимания твоей сольной работе!»






Комментарии ( 24 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

4 апр 2026
gravitgroove
- "Спасибо, брат… Мне стоит уделить больше внимания твоей сольной работе!"
Отличная реакция! Очень напоминает: "Спасибо за ваше обращение, ваше мнение очень важно для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии".
5 апр 2026
Gustaff
gravitgroove, мне кажется тут тоньше подъебка. Типа: "Спасибо, что напомнил, что у тебя есть сольный альбом, изучу - отпишусь".
5 апр 2026
resurgamresponses
Gustaff, так и есть, и очень интеллигентно кст
Мишка красавчик
5 апр 2026
M
Mich
Три аккорда, идущие подряд, звучат идентично, ну и что ? С таким же успехом какому-нибудь метал ударнику может прийти в голову обвинять других ударников в плагиате - я бью по двум бочкам, луплю по рабочему, и по томам - а вон те у меня партии пиздят
5 апр 2026
С
Санчез
Mich, база. Похуй, что аккорды могут быть одни и те же, если мелодия или структура уже отличается хоть на 1% - это уже другая композиция
5 апр 2026
M
Mich
Санчез, да, я об этом и говорил, может не совсем верно высказал свою мысль - три аккорда, идущие подряд, образуют одинаковый мелодический ход в обоих музыкальных произведениях. Но все остальное отличается
5 апр 2026
S
SS-ULTRA
Кико реально прогнал здесь.
Таких "плагиатов" можно найти целую кучу.
5 апр 2026
Lord Iscariah
Драка за говно, чтобы получить кубок мочи.
5 апр 2026
S
Suicide333Poly
как поговаривал Эскобар, шо то, шо эта...
5 апр 2026
Rutger
Кико лоханулся, даже жалко его) Эти гады откопали и выложили видос с демкой 2022 года, за 2 года до релиза песни Кико, и теперь с наслаждением макают Кико носом в его же говно.
5 апр 2026
F
Family Ghost
Rutger, кико красава, заставил их мельтешить, пританцовывать, демки какие-то якобы 1938 года показывать да с нескольких аккаунтов отвечать. Тролльнул так тролльнул, внимание привлек, этих растряс. Всего-то один шуточный пост, а какой эффект
5 апр 2026
Corpsegrinder04
На секунду представил, как ругаются отечественные исполнители всякого кабацкого блатняка. Вот уж где реально, что не песня , то одни и те же мотивы.
5 апр 2026
N
Nepalcev
Corpsegrinder04, в частушках это традиционно допустимо.
5 апр 2026
gravitgroove
Nepalcev, в частушках иначе никак, потому что традиция и ограниченный потенциал звукоряда гуслей + плюс недостаток техники самих исполнителей (на балалайке просто копировали мотив).
5 апр 2026
ElectricRetard
gravitgroove, хорошо, теперь оправдывай так же рокенролл, бгг.
5 апр 2026
K
KillTimer
А где писюха откопала обвинения? Я нашёл (без проблем) этот пост Кико, там написано ровно то, что тут процитировано (в переводе) и куча смайликов. Мужик реально искренне прикололся от такого совпадения, а эти крашенные обделённые чувством юмора люди… вот из-за чего грустить надо.
5 апр 2026
J
Jack of Diamonds
KillTimer, чел хуйню написал, не подумав, не выгораживай
5 апр 2026
K
KillTimer
Jack of Diamonds, ещё один душнила)
5 апр 2026
m
mohnatiy
Я тут недавно дико охуел, увидев в ролике на ютубе и осознав, что гимн СССР и Канон в рэ мажоре от Пахельбеля имеют почти идентичную аккордовую прогрессию. А тут про три ноты, хы)
5 апр 2026
Dem0niac
mohnatiy, блять, как это расслышать в каноне теперь)))
5 апр 2026
m
mohnatiy
Dem0niac, да наверное никак) Очень прикольно на самом деле погрузиться в музло поглубже квинт и пентатоник
5 апр 2026
Dem0niac
mohnatiy, это факт. Я несколько месяцев в микротональностях блуждаю, это, конечно, полный слом башки.
5 апр 2026
N
Nepalcev
Ну, не три ноты, мотивчик припева вместе с вокальной линией получился.
5 апр 2026
kircore
Я даже слушать не буду. Но поддерживаю Госсоу, разумеется.
