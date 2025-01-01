Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 60
*Умер вокалист AT THE GATES 25
*FLOOR JANSEN о религии: «Они говорят, что Бог — это любовь, ... 20
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 18
*Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, по... 16
*

Arch Enemy

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY

2 май 2023 : 		 Видеоряд от ARCH ENEMY
|||| 17 сен 2025

Видео с текстом от ARCH ENEMY



zoom
ARCH ENEMY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Break The Spell", которая будет включена в обновленную версию альбому "Blood Dynasty", выходящую десятого октября:

01. Dream Stealer
02. Illuminate The Path
03. March Of The Miscreants
04. A Million Suns
05. Don't Look Down
06. Presage
07. Blood Dynasty
08. Paper Tiger
09. Vivre Libre
10. The Pendulum
11. Liars & Thieves

Bonus tracks:

12. Break The Spell
13. Moths
14. Lachrymatory (previously unreleased)




просмотров: 84

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.