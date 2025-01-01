17 сен 2025



Видео с текстом от ARCH ENEMY



ARCH ENEMY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Break The Spell", которая будет включена в обновленную версию альбому "Blood Dynasty", выходящую десятого октября:



01. Dream Stealer

02. Illuminate The Path

03. March Of The Miscreants

04. A Million Suns

05. Don't Look Down

06. Presage

07. Blood Dynasty

08. Paper Tiger

09. Vivre Libre

10. The Pendulum

11. Liars & Thieves



Bonus tracks:



12. Break The Spell

13. Moths

14. Lachrymatory (previously unreleased)







