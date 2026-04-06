ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бывшего из MEGADETH



В свете недавнего обвинения в нарушении авторских прав, выдвинутого против ARCH ENEMY бразильским гитаристом Kiko Loureiro, наиболее известным по своей работе с MEGADETH и ANGRA, и его адвокатом, ARCH ENEMY представили, по их словам, "явные доказательства", подтверждающие, что это ложное заявление. В видео ниже вы можете увидеть и услышать ранние демозаписи 2022 года, которые привели к появлению последнего сингла ARCH ENEMY "To The Last Breath".



ARCH ENEMY: «Любой, кто знаком с нашим творческим процессом, знает, что мы активно документируем каждый шаг нашей работы. Демо-версии, черновики и повторения — это часть того, как мы создаем наше звучание, и в данном случае эта документация, несомненно, отлично демонстрирует временные рамки создания композиции».



Гитарист ARCH ENEMY и основной автор песен Michael Amott добавляет:



«Эй, Kiko, извини, что разочаровываю тебя и твоего адвоката, но, как ты можешь увидеть и услышать, мелодия появилась у меня еще в 2022 году, за 2 года до того, как ты выпустил свою песню. Любое сходство — чистое совпадение. Наслаждайся видео и удачи тебе с твоей музыкой, я по-прежнему не стану её слушать. Чиирс!»



27 марта Kiko в своем аккаунте в Ин100грамм заявил, что новый сингл ARCH ENEMY «To The Last Breath» звучит похоже на его сольный трек «Talking Dreams»:



«Просто помогаю продвигать новую песню Arch Enemy… Не стоит благодарности».



На что последовал ответ от Angela Gossow: «Честно говоря, никогда раньше не слышала песню Kiko. Там совпадают три ноты? Думаю, в музыке такое не редкость. Я слышала много нот ARCH ENEMY в других песнях, но никогда бы не обвинила другую группу в плагиате... Скорее наоборот, я бы, наверное, почувствовала себя польщённой, что вдохновляю других.



Так грустно читать такой пост от гитариста, которого мы все уважали. Какой в этом смысл? Если ты действительно считаешь, что у тебя есть основания, свяжись с нами и обсуди это профессионально, а не публикуй такие посты. С уважением, менеджмент, который привык осторожно подходить к подобным обвинениям и предпочитает решать вопросы с осторожностью».



Michael Amott также высказался по поводу этой ситуации. Он прокомментировал пост Kiko: «Спасибо, брат… Мне стоит уделить больше внимания твоей сольной работе!»



ARCH ENEMY и Loureiro выступят на Bangers Open Air в São Paulo, Brazil уже в апреле: ARCH ENEMY станут хэдлайнерами 25 апреля, а Kiko с ANGRA хэдлайнерами 26 апреля. Ждем участие Kiko в качестве гостя со своим соло в «To The Last Breath»?















