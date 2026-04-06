Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 32
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 26
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 26
*Умер Росс «Ross The Boss» Фридмен 22
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Arch Enemy

*



6 апр 2026 : 		 ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бывшего из MEGADETH

4 апр 2026 : 		 Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на обвинения в плагиате

3 апр 2026 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Фанаты очень тепло приняли Lauren Hart»

28 мар 2026 : 		 LAUREN HART дебютировала на сцене с ARCH ENEMY

24 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW думала вернуться в ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY

25 ноя 2025 : 		 Бывший не собирается в ARCH ENEMY

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бывшего из MEGADETH



zoom
В свете недавнего обвинения в нарушении авторских прав, выдвинутого против ARCH ENEMY бразильским гитаристом Kiko Loureiro, наиболее известным по своей работе с MEGADETH и ANGRA, и его адвокатом, ARCH ENEMY представили, по их словам, "явные доказательства", подтверждающие, что это ложное заявление. В видео ниже вы можете увидеть и услышать ранние демозаписи 2022 года, которые привели к появлению последнего сингла ARCH ENEMY "To The Last Breath".

ARCH ENEMY: «Любой, кто знаком с нашим творческим процессом, знает, что мы активно документируем каждый шаг нашей работы. Демо-версии, черновики и повторения — это часть того, как мы создаем наше звучание, и в данном случае эта документация, несомненно, отлично демонстрирует временные рамки создания композиции».

Гитарист ARCH ENEMY и основной автор песен Michael Amott добавляет:

«Эй, Kiko, извини, что разочаровываю тебя и твоего адвоката, но, как ты можешь увидеть и услышать, мелодия появилась у меня еще в 2022 году, за 2 года до того, как ты выпустил свою песню. Любое сходство — чистое совпадение. Наслаждайся видео и удачи тебе с твоей музыкой, я по-прежнему не стану её слушать. Чиирс!»

27 марта Kiko в своем аккаунте в Ин100грамм заявил, что новый сингл ARCH ENEMY «To The Last Breath» звучит похоже на его сольный трек «Talking Dreams»:

«Просто помогаю продвигать новую песню Arch Enemy… Не стоит благодарности».

На что последовал ответ от Angela Gossow: «Честно говоря, никогда раньше не слышала песню Kiko. Там совпадают три ноты? Думаю, в музыке такое не редкость. Я слышала много нот ARCH ENEMY в других песнях, но никогда бы не обвинила другую группу в плагиате... Скорее наоборот, я бы, наверное, почувствовала себя польщённой, что вдохновляю других.

Так грустно читать такой пост от гитариста, которого мы все уважали. Какой в этом смысл? Если ты действительно считаешь, что у тебя есть основания, свяжись с нами и обсуди это профессионально, а не публикуй такие посты. С уважением, менеджмент, который привык осторожно подходить к подобным обвинениям и предпочитает решать вопросы с осторожностью».

Michael Amott также высказался по поводу этой ситуации. Он прокомментировал пост Kiko: «Спасибо, брат… Мне стоит уделить больше внимания твоей сольной работе!»

ARCH ENEMY и Loureiro выступят на Bangers Open Air в São Paulo, Brazil уже в апреле: ARCH ENEMY станут хэдлайнерами 25 апреля, а Kiko с ANGRA хэдлайнерами 26 апреля. Ждем участие Kiko в качестве гостя со своим соло в «To The Last Breath»?








Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 апр 2026
F
Family Ghost
могу прислать скриншоты, где я эту песню в 2007 сочиняю
просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом