Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
28 мар 2026 : 		 LAUREN HART дебютировала на сцене с ARCH ENEMY

24 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW думала вернуться в ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY

25 ноя 2025 : 		 Бывший не собирается в ARCH ENEMY

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае
LAUREN HART дебютировала на сцене с ARCH ENEMY



Видео с выступления ARCH ENEMY, которое состоялось 27 марта в Dongsan Live, Beijing, доступно для просмотра ниже. Это шоу стало первым для новой вокалистки Lauren Hart (ex-ONCE HUMAN).

Сет-лист:

Yesterday Is Dead and Gone (first time since 2016)
The World Is Yours
Ravenous
War Eternal
My Apocalypse
To the Last Breath (live debut)
Blood Dynasty
Bury Me an Angel (first time since 2015)
Silverwing (first time since 2015)
The Eagle Flies Alone
No Gods, No Masters
I Am Legend/Out for Blood (Instrumental)
Dead Bury Their Dead
Blood on Your Hands
Enemy Within
Liars & Thieves
Snow Bound
Nemesis
Fields of Desolation






Комментарии ( 3 )

28 мар 2026
olly71
мне понравилось ну прям очень . и внешне и вокально и поведение на сцене . если приедут к нам задумаюсь о покупке билета . это поинтересней чем мальвина . замена очень удачная я так считаю.
28 мар 2026
r
resetius
olly71, в Лондоне солд-аут сразу после объявления эвента месяц назад, а концерт осенью :) Я не успел купить
28 мар 2026
r
resetius
Ничего не поменялось. Об Алисе теперь никто и не вспомнит
