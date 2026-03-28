LAUREN HART дебютировала на сцене с ARCH ENEMY



Видео с выступления ARCH ENEMY, которое состоялось 27 марта в Dongsan Live, Beijing, доступно для просмотра ниже. Это шоу стало первым для новой вокалистки Lauren Hart (ex-ONCE HUMAN).



Сет-лист:



Yesterday Is Dead and Gone (first time since 2016)

The World Is Yours

Ravenous

War Eternal

My Apocalypse

To the Last Breath (live debut)

Blood Dynasty

Bury Me an Angel (first time since 2015)

Silverwing (first time since 2015)

The Eagle Flies Alone

No Gods, No Masters

I Am Legend/Out for Blood (Instrumental)

Dead Bury Their Dead

Blood on Your Hands

Enemy Within

Liars & Thieves

Snow Bound

Nemesis

Fields of Desolation











