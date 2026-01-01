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ARCH ENEMY отыграли первое европейское шоу с новой вокалисткой



ARCH ENEMY выступлением на фестивале Area 53, Leoben, Austria, открыли европейский тур. Это шоу стало первым в Европе для Lauren Hart (ex-ONCE HUMAN)







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